Премьер-министр Британии заявил о желании почаще звонить Путину – источник

Премьер-министр Британии заявил о желании почаще звонить Путину – источник
Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые эксперты считают, что в отношениях государств наступило потепление

Недавно состоялась телефонная беседа британского премьер-министра Бориса Джонсона с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Политики созвонились впервые за полтора года – это получило широкий резонанс в информационном пространстве. Любопытно, что, по данным британских журналистов, глава их правительства теперь намерен регулярно звонить нашему президенту.

Такую информацию публикуют корреспонденты издания The Times. В появившейся на страницах этой газеты статье указано, что беседу Путина и Джонсона можно назвать началом "оттепели" в отношениях Москвы и Лондона.

Британские журналисты обратили внимание, что оба высокопоставленных лица заявили о необходимости налаживать двусторонние контакты и быть на связи при решении важных для международной площадки проблем.

Источники издания в правительстве Великобритании сообщили, что местный премьер-министр намерен добиться того, чтобы беседы с Владимиром Владимировичем стали регулярными.

В целом, страны договорились взаимодействовать в вопросах изменения климата, а также сообща работать над ситуацией вокруг иранской ядерной сделки.

Напомним, во время телефонной беседы Борис Джонсон посетовал, что текущие отношения между Лондоном и Москвой оставляют желать лучшего. Британский премьер-министр планирует приложить усилия для того, чтобы его родное государство сумело найти общий язык с Россией.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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