Киев намерен привлечь российского дипломата к ответственности

Украина продолжит добиваться экстрадиции Натальи Поклонской. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопросы украинцев в "Твиттере", глава внешнеполитического ведомства отметил, что о после России в Кабо-Верде на Украине "никогда не забудут".

"Не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД",

– подчеркнул Кулеба.

Примечательно, что до этого министр заявлял, что с вступлением Поклонской на новую должность у Киева появится возможность испортить ей жизнь. Кулеба обещал уточнить, является ли экс-прокурор Крыма по-прежнему гражданкой Украины, пишет РИА "Новости". Сама же посол РФ в Кабо-Верде еще в три года назад говорила о том, что с 2014 года вышла из украинского подданства.

Угрозы Поклонская получает не только от министра иностранных дел, но и от депутатов Рады. Так, Алексей Гончаренко уверен, что Наталья виновна в государственной измене, поэтому должна сидеть в тюрьме.

Поклонская была назначена послом в республику 13 октября. Указ подписал Владимир Путин. К службе дипломат должна приступить в течение месяца.

Ранее в Сети появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире.