Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Знаменитый немецкий политик Ангела Меркель много лет занимала должность канцлера Германии. Однако ничто не вечно под Луной, и настало время, когда ей пришлось проститься с этой должностью. Стоит отметить, что церемония официального снятия полномочий оказалась очень волнительной для нее – невооруженным глазом было видно, что политик весьма встревожена.
Сначала Ангела Меркель заслушала прощальное слово от немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В торжественный момент расстающаяся со своими полномочиями канцлер скромно сидела на стуле в углу зала.
После традиционной речи Штайнмайер передал Меркель официальное уведомление о том, что отныне она больше не является немецким канцлером. Меркель нервно взяла папку и тут же устремилась обратно на свой стул. Распереживавшаяся деятельница совсем забыла о необходимости попозировать фотографам.
Президенту пришлось возвращать бывшего канцлера, чтобы журналисты сделали памятные снимки. Там Меркель замешкалась с папкой. Сначала она положила ее на столик, потом рассеяно снова взяла в руки. Любопытные кадры публикуют авторы телеграм-канала РИА "Новости".
Впрочем, пока не будет определен преемник, Меркель останется на высокой должности. Сейчас она является исполняющей обязанности канцлера.
Некоторые эксперты считают, что в отношениях государств наступило потепление
"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР
Ничего страшного. Человек всеми мыслями уже на отдыхе был, а тут такая подстава - опять работать... Тут не то что папку, штаны забудешь надеть! Очень жаль, конечно, что она уходит, но по ней видно - устала очень! Ангела очень крутая женщина-политик - переплюнула Маргарет Тэтчер! Но, зато теперь будет кому рулить СП-2 в Газпроме.... :))))))))))