Глава Минобороны Британии выдал детали тайной сделки США с талибами*

Глава Минобороны Британии выдал детали тайной сделки США с талибами*
Фото: Oliver Weiken / dpa / www.globallookpress.com
Вашингтон помог боевикам взять власть в стране

Большинство экспертов считают бегство американцев из Афганистана позором и провалом миссии США. Однако бытует мнение, что Вашингтон намеренно разжег костер конфликта в этом государстве. Косвенно такую теорию подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, боевики пришли к власти в Афганистане с легкой подачи Соединенных Штатов Америки. По сведениям высокопоставленного британца, члены движения "Талибан"* вступили в сговор с Вашингтоном и фактически вместе осуществили государственный переворот в азиатской стране.

Уоллес даже рассказал, где проходили тайные переговоры американцев и боевиков. Дело было в 2020-м году в катарской столице Доха. Там стороны подписали мирное соглашение и определили дальнейшую судьбу Афганистана. Разумеется, действовавшие тогда афганские власти в этом празднике демократии не участвовали.

После того, как американцы договорились с боевиками, войска США преспокойно покинули афганские земли. Талибы* сумели взять бразды правления в свои руки, а на карте мира появилась еще одна горячая точка.

Впрочем, сам британец объясняет действия американцев тем, что они полностью разочаровались в состоятельности тогдашних афганских властей.

К слову, недавно опытный эксперт Геворг Мирзаян объяснил, зачем Москва ведет переговоры с талибами*. По его словам, наше государство решает целый ряд важных вопросов, представляющих национальный интерес в среднеазиатском регионе.

*террористическая организация запрещена на территории России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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