Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией
Фото: ru.depositphotos.com
Народ отказался верить в победу собственной армии

Вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский заявил, что потенциальными противниками страны являются два государства – Россия со своими имперскими амбициями и Белоруссия, развязавшая миграционный кризис. В новом оборонном проекте страны он предложил готовиться к войне, увеличив численность армии Польши, как минимум, в два раза. Его слова приведены в Gazeta.pl. Однако читатели неблагосклонно восприняли слова политика.

Некоторые отметили, что добиваться мира Качиньский решил довольно странным методом – наживая себе врагов. 

"Собираетесь ли вы оснастить свою двойную армию четками и святой водой или бейсбольными битами?", – интересуются в комментариях.

Другой читатель отметил, что Польша ни в состоянии подготовиться к войне с другим государством из-за компетенции правителей. 

"Речь идет просто о том, чтобы украсть еще миллион из государственной казны", – указывает greeg99.

Кто-то неблагоприятно высказался о Качиньском, назвав его "психопатом коммунистического происхождения". 

Некоторые испугались, что вице-премьер со своими воинствующими амбициями может в ближайшее время объявить новый призыв в армию и ввести военное положение в стране, написал некий niktwazny126. 

"Путин смеется над истребителями типа F (Польша подписала с США контракт на закупку 32 истребителей F-35 в 2026 году – прим. редакции), танками, ракетами даже если бы у нас их было бы больше всего на свете. Потому что он знает, что сегодня мы потребляем 19 миллиардов кубометров газа, а после отказа от угля и нефти мы ДОЛЖНЫ потреблять 75-100 миллиардов кубометров. Скоро у Путина в руках будут наши радиаторные вентили и электрические розетки. Так происходит сейчас покорение стран", – указывает пользователь mirkomz.

Другой комментатор отметил, что подобные заявления для министра обороны Польши Мацеревича закончились плачевно – он был уволен. Поддерживающих позицию Качиньского комментариев под статьей не оказалось. 

"Старое правило гласит: если вы психически больны, идите к специалисту для собственного и чужого блага", – написал bamapo.

Источник: Gazeta.pl ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость325306
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Европа скачет на коне, а Рассея вся в <цензура>
Блян! Да чьто же это творится? Неметчина угрожает ядренными ракетами Путина по хлебалу звиздануть, польское панство задницу F-35 разорвать ему грозит, могучие укры-бандеровцы уже ракеты на Кремблевский бункер нацелились. Куды ж бедному крыстыянину Фофе падатца?
от санитаров сбежал?
Европа скачет на коне, а Рассея вся в говне
Пожаловаться Ответить
Блян! Да чьто же это творится? Неметчина угрожает ядренными ракетами Путина по хлебалу звиздануть, польское панство задницу F-35 разорвать ему грозит, могучие укры-бандеровцы уже ракеты на Кремблевский бункер нацелились. Куды ж бедному крыстыянину Фофе падатца?
Европа скачет на коне, а Рассея вся в говне
Пожаловаться Ответить
Блян! Да чьто же это творится? Неметчина угрожает ядренными ракетами Путина по хлебалу звиздануть, польское панство задницу F-35 разорвать ему грозит, могучие укры-бандеровцы уже ракеты на Кремблевский бункер нацелились. Куды ж бедному крыстыянину Фофе падатца?
М
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у пся крев паны такие же дебилы как и они
т.е свиноголовое стадо все генетически в своих исконных хозяев
вот только паны устроились в европе на довольствие а холопы из укрусии побираются крошками со стола запада
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