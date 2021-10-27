На Украине возмутились "троянским подарком" России для Португалии

На Украине возмутились "троянским подарком" России для Португалии
Фото: portugal.mid.ru
Глава украинской общины раскритиковал памятник Юрию Гагарину

Ненависть некоторых украинских националистов ко всему русскому порой достигает абсурда, а их желание заработать политических очков превращается в борьбу с ветряными мельницами. В Союзе украинцев Португалии уже дошли до критики в адрес памятника Юрию Гагарину. По мнению руководителя общины Павла Садохи, скульптура имеет идеологические значение и якобы оправдывает ГУЛАГ. 

Бюст великого советского космонавта был установлен в португальском городе Оэйраш в честь 60-летия первого полета человека в космос. Однако глава украинской общины почему-то считает его "памятником диктаторскому режиму". Он заявил, что Россия сделала Португалии "троянский подарок". 

Кроме того, мужчину огорчил тот факт, что руководство технопарка, где установили памятник, не выяснило у российских дипломатов, как они относятся к ситуации в Сирии и на Украине. Также главу общины не устроило, что на памятнике советскому космонавту присутствует герб СССР. 

"Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос", – заявил Садоха

Фактически он просто сочинил альтернативную историю, чем любят заниматься многие украинские политики. Также мужчина решил, что португальцы негативно относятся к памятнику Гагарину, считая его частью "истории тоталитаризма".  

Источник: Observador ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость321589
Пожаловаться Ответить
А хохлы, я смотрю стекломой и за бугром хлещут, раз несут такую ахинею!
Гость325676
Пожаловаться Ответить
Можно подумать что на Земле есть какая-то страна, изначально развивавшая космическую программу не в военных целях
Геннадий Чебурашкин
Пожаловаться Ответить
Кочующее племя сбежавших вырoдков без родины и дома пытается учить португальцев любить свою страну! :))))))))
1
новости партнеров

"Хоть сегодня": Украина попросила Россию продлить контракт на транзит газа

В Киеве не захотели ждать 2024 года

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей