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Бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по поводу ее экстрадиции из Кабо-Верде.
В ответ на угрозу, что власти Незалежной "никогда не забудут" и "не оставят ее в покое", Поклонская недвусмысленно намекнула, что у нее тоже хорошая память.
"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников",
– предупредила Поклонская. В комментарии РИА "Новости" она отметила, что нынешние власти превратили "некогда цветущую и развивающуюся страну в руины".
Ранее стало известно, что Наталья Поклонская будет представлять Москву в качестве посла в Кабо-Верде. После этого в МИД Незалежной заявили, что будут добиваться ее экстрадиции, поскольку на Украине она обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму после прошедшего на полуострове референдума о воссоединении с Россией.
В Кабо-Верде подтвердили, что украинские представители, действительно, связывались с ними по поводу Поклонской, передает телеканал"360". Однако там даже не стали всерьез рассматривать этот запрос. Как ранее напомнили в России, все специалисты понимают, что Поклонская наделена дипломатическим иммунитетом, поэтому заявления Киева просто смешны.
Ранее в Киеве наложили "максимальные санкции" в отношении 27 граждан России и Украины. В список, наряду с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и премьером Николаем Азоровым, попала и нынешний руководитель Крымской республики Сергей Аксенов, а также Наталья Поклонская.
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