Недружественные страны перестали бояться Америку, заявил политик

Член Республиканской партии Боб Гуд, член палаты представителей Соединенных Штатов, подверг критике политику действующего американского руководства в лице Джо Байдена. Политик прошелся по внешнеполитической линии Белого дома, заявив, что ни у России, ни у Ирана с КНДР нет поводов для опасений, связанных с Вашингтоном.

Основной аргумент Гуда заключается в том, что сейчас Штаты переживают множество внутригосударственных кризисов. Раньше общественность осознавала радикальность команды Байдена, однако никто не ожидал, что действующий президент с администрацией способен настолько стремительно испортить практически каждый вопрос, передает RT.

По словам республиканца, страна переживает сокращение рабочих мест, рост преступности и инфляцию. Власти же, полагает Гуд, расходуют впустую космические средства из американского бюджета.

Конгрессмен также коснулся кибернетической сферы, заявив, что США "снова зависят от снабжения" со стороны "враждебных государств". Китай начинает неким образом угрожать американской империи ракетами, а Афганистан переживает государственный кризис.

По словам политолога Малека Дудакова, подобная реакция, в целом, достаточно традиционна в США для действующей оппозиции. Ни у кого в России нет иллюзий по поводу "дружелюбия" Байдена и его друзей из Белого дома. Москве необходимо с крайней осторожностью воспринимать все инициации, исходящие от Вашингтона

"Медовый месяц" для Байдена давно завершен – его позиции уже не столь прочны, а рейтинг продолжает падать. Однако он остается президентом и сохраняет в своих руках немало рычагов для принятия радикальных мер в отношении РФ, указал Дудаков.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Байден использует Украину в качестве одного из основных средств давления на РФ.