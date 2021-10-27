Украина применила "Байрактар" для остановки "Северного потока-2" - эксперт

Украина применила "Байрактары" для остановки "Северного потока-2" - эксперт
Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеВ Европе подумывают о новом применении "Северного потока-2"
Россию хотят втянут в конфликт в Донбассе

Во вторник, 26 октября, вооруженные силы Украины впервые применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Целью данной провокации может быть не попытка получить тактическое преимущество в ходе конфликта, а желание повлиять на ситуацию на энергетическом рынке Европы, тем более, что власти Незалежной серьезно обеспокоены дефицитом газа и угля. Аналитик Игорь Гужва уверен, что Россию хотят втянуть в военные действия.

Сегодня Украина прилагает активные усилия по срыву запуска российского газопровода "Северный поток-2". Эксперт не сомневается, что Bayraktar применялся для обострения конфликта и дальнейшего втягивания российской стороны, чтобы "поднять большой шум" и на этой почве потребовать от Евросоюза остановить новую ГТС.

"Но запуск все равно не сорвут. Тем более, что России обострение в Донбассе, как минимум, до окончания сертификации "Северного потока-2" точно не нужно", – отметил Гужва.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина могла бы получить выгоду от запуска российского газопровода. Для этого властям Незалежной нужно требовать от ЕС подписания долгосрочных контрактов с "Газпромом". По мнению аналитика, мощности "Северного потока-2" все равно не хватит для покрытия дефицита голубого топлива в Европе, поэтому придется использовать украинскую транзитную ГТС.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость325460
Пожаловаться Ответить
Ну кто первый моргнет.
Гость322701
Пожаловаться Ответить
Надо бы сбить пару этих дронов, чтобы они успокоились и поняли, что так тоже не покатит...
Гость2201
Пожаловаться Ответить
после таких подлян со стороны незалежной, наверное не надо давать ей возможность наживаться на транзите
Гость324214
Пожаловаться Ответить
Вкусная только залюпа белого хозяина и вогнанная в пасть хохла, вытащенная перед этим из дупы хохлопидара.
Гость322854
Пожаловаться Ответить
Гость325676
"вкусной цены" для Украины не было - это не Белоруссия.
Да и продавали почему-то не нафтогазу а через прокладку в виде Фирташа, что еще добавляло цены.
Газ для Украины был дороже газа для ФРГ
"вкусной цены" для Украины не было" -
Когда-то была. Дядя Вова мог бы дать "вкусную цену" снова, но в обмен на определённые уступки усраины. Теперь же Путин будет "душить" хохлов - медлено, но верно. :))
Гость325676
Пожаловаться Ответить
Гость322854
"Сегодня Украина прилагает активные усилия по срыву запуска российского газопровода "Северный поток-2". -
Гы... устраина опять нacpaлa себе в борщ! :))))))) Теперь может забыть о поставках угля с Донбасса (в Автралии дешевле выйдет :)), о дополнительном транзите газа, о спасении замерзающих городов усраины (бабские петиции Путину о спасении больше не прокатят), о прямых поставках газа на нужды усраины по "вкусной цене"... да много о чём теперь можно забыть!!! :)))) Кизячные вырожденцы!!! :)))))))))
"вкусной цены" для Украины не было - это не Белоруссия.
Да и продавали почему-то не нафтогазу а через прокладку в виде Фирташа, что еще добавляло цены.
Газ для Украины был дороже газа для ФРГ
Гость322854
Пожаловаться Ответить
"Сегодня Украина прилагает активные усилия по срыву запуска российского газопровода "Северный поток-2". -
Гы... устраина опять нacpaлa себе в борщ! :))))))) Теперь может забыть о поставках угля с Донбасса (в Автралии дешевле выйдет :)), о дополнительном транзите газа, о спасении замерзающих городов усраины (бабские петиции Путину о спасении больше не прокатят), о прямых поставках газа на нужды усраины по "вкусной цене"... да много о чём теперь можно забыть!!! :)))) Кизячные вырожденцы!!! :)))))))))
1
новости партнеров

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей