"Хочет оставить след": политолог объяснил слова Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России

"Хочет оставить след": политолог объяснил слова Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России
Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Соратница Меркель хочет красиво завершить карьеру, уверен эксперт

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит из политики, и потому желает как можно громче заявить о себе, сорвав аплодисменты у немецкого населения, заявил политолог Александр Рар, комментируя слова главы Минобороны Германии о возможности сдержать РФ за счет ядерного оружия.

Как считает специалист, Крамп-Карренбауэр, прежде всего, оправдывает таким образом наличие в Германии оружия Соединенных Штатов, включая ядерное. А во-вторых, она является носителем впитанной в умы многих философии, гласящей, что Россия является вечным врагом. И жесткость в адрес Москвы в ее случае будет лишь поощрена – министр обороны хочет остаться в истории и уйти красиво.

Более того, Крамп-Карренбаэур явно стоит отнести к прослойке тех политических элит, которые поддерживают антироссийский курс Прибалтики. Не исключено, полагает Рар, что тем самым глава оборонного ведомства пытается развеять опасения восточноевропейцев о закулисных играх с РФ. Окружение действующего министра обороны Германии также оказывает активную поддержку действующей украинской администрации – ее ближайший советник Нико Ланге, известный как "связной" между Украиной и ФРГ, возил Кличко в Берлин. А в 2018 году Крамп-Карренбауэр избрали лидером ХДС. Благодарный боксер и по совместительству мэр Киева написал статью для Bild, воспев оду своему немецкому фавориту

Однако стоит помнить, что министр покидает пост вместе со всей командой Меркель, и теперь ее карьера завершена.

"Но она хочет оставить след", – пояснил специалист.

Ранее читатели  Der Spiegel раскритиковали главу Минобороны ФРГ за угрозы в адрес России.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость325460
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Рар славный лизун.
Гость322854
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"Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит из политики, и потому желает как можно громче заявить о себе, сорвав аплодисменты у немецкого населения" -
:))) В итоге, вместо аплодисментов получила "ушаты помоев" от немецкого населения! Достойное завершение карьеры, ничего не скажешь... :))))))))
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