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Новое решение белорусского парламента, изменившее ряд законов, регулирующих банковскую сферу, вызвало бурную реакцию среди оппозиционеров. Руководитель НАУ Павел Латушко уверен, что президент Александр Лукашенко и Нацбанк РБ хотят "ограбить" белорусов.
Бывший министр культуры и дипломат обратил внимание на законопроект, позволяющий увеличить сроки обращений за возмещением депозитов. Политик отметил, что белорусскому "Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов" разрешат размещать "временно свободные средства" в облигации Банка развития.
Он подчеркнул, что из-за увеличения сроков с двух до пяти лет денежных средств в обороте Агентства станет намного больше. По словам оппозиционера, данное решение фактически лишит белорусов возможности вернуть свои банковские вклады. Политик считает, что депозиты граждан пойдут в "черную дыру" по финансированию убыточных государственных проектов.
"Трюк с увеличением сроков обращений нужен лишь для того, чтобы освободить побольше средств и оттянуть момент грабежа", – заявил Латушко.
По словам лидера НАУ, режим Лукашенко проводит махинации в банковской отрасли, поэтому жители Белоруссии должны забрать свои вклады. Он также отметил, что власти в условиях санкционного давления хотят использовать деньги белорусов. Латушко призвал сограждан расплачиваться только наличными.
Действительно, экономическая ситуация в Белоруссии сегодня оставляет желать лучшего – против режима Лукашенко действует уже несколько пакетов санкций. Ранее посол Евросоюза подтвердил, что ЕС введет против РБ новые ограничения.
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