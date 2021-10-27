Латушко раскрыл план Лукашенко по "ограблению" белорусов

Латушко раскрыл план Лукашенко по "ограблению" белорусов
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Оппозиционер призвал сограждан забирать вклады из банков

Новое решение белорусского парламента, изменившее ряд законов, регулирующих банковскую сферу, вызвало бурную реакцию среди оппозиционеров. Руководитель НАУ Павел Латушко уверен, что президент Александр Лукашенко и Нацбанк РБ хотят "ограбить" белорусов.

Бывший министр культуры и дипломат обратил внимание на законопроект, позволяющий увеличить сроки обращений за возмещением депозитов. Политик отметил, что белорусскому "Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов" разрешат размещать "временно свободные средства" в облигации Банка развития.

Он подчеркнул, что из-за увеличения сроков с двух до пяти лет денежных средств в обороте Агентства станет намного больше. По словам оппозиционера, данное решение фактически лишит белорусов возможности вернуть свои банковские вклады. Политик считает, что депозиты граждан пойдут в "черную дыру" по финансированию убыточных государственных проектов.

"Трюк с увеличением сроков обращений нужен лишь для того, чтобы освободить побольше средств и оттянуть момент грабежа", – заявил Латушко.

По словам лидера НАУ, режим Лукашенко проводит махинации в банковской отрасли, поэтому жители Белоруссии должны забрать свои вклады. Он также отметил, что власти в условиях санкционного давления хотят использовать деньги белорусов. Латушко призвал сограждан расплачиваться только наличными.

Действительно, экономическая ситуация в Белоруссии сегодня оставляет желать лучшего – против режима Лукашенко действует уже несколько пакетов санкций. Ранее посол Евросоюза подтвердил, что ЕС введет против РБ новые ограничения.

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость8
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Кто предал раз предаст еще.А болтовня на любые темы это попытка показать что он есть.
Гость325001
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Хамелеон беглец Латушко! Столько лет отработал министром при Батьке и все ему нравилось! Захотелось быть самому Батькой-номер не прошел! Теперь сидит на птичьих правах у пшеков и зарабатывает на жизнь тявканьем, вспоминая халявную жизнь министра!
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