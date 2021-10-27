В Брюсселе придумали, как сохранить тепло в домах по низким ценам

Еврокомисия ищет способы для того, чтобы согреть зимой европейцев и добиться максимальных уступок от России. Представитель ЕК по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила 26 октября, что у Брюсселя есть в рукаве "самое мощное политическое оружие" – антимонопольное расследование против "Газпрома".

Симсон указала, что антимонопольное управление уже занимается сбором материала для расследования, которое позволит выдвинуть российской компании обвинения в росте цен на голубое топливо.

На долю "Газпрома" приходится 40% всего газа, поставляемого в Европу. Симсон пообещала, что Европа рассмотрит "широко распространенные опасения по поводу рыночных манипуляций или спекуляций".

Отраслевые юристы полагают, что затеянная игра стоит свеч. Несмотря не то, что политическое расследование является следствием роста цен на энергоносители, текущая динамика рынка нуждается "в изучении через призму закона о конкуренции", пишет Politico.

Если тактика увенчается успехом, что ЕК может обложить "Газпром" десятипроцентным штрафом от его оборота за финансовый год. В 2018 году "Газпром" смог избежать подобной опасности.

Источник утверждает, что процесс займет несколько лет и вряд ли окажет неминуемую помощь жителям Европы в ближайший зимний сезон – предыдущее дело длилось семь лет. С другой же стороны, расследование и не предполагает краткосрочных целей. Вполне возможно, что Европейский союз таким образом надеется посеять опасения у Москвы и добиться для себя уступок.

По информации Bloomberg, РФ готова к новым долгосрочным контрактам с Европой по цене ниже на 60% текущих рыночных с примерной стоимостью в 300-400 долларов за кубометр.