Россия накрыла Белоруссию ядерным зонтиком – эксперт

Россия накрыла Белоруссию ядерным зонтиком – эксперт
Фото: MOD Russia / Twitter.com / www.globallookpress.com
продолжениеЛатушко раскрыл план Лукашенко по "ограблению" белорусов
Нападки Запада подвигли Лукашенко внести серьезные изменения в военную стратегию республики

Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предполагает, что любая угроза безопасности в адрес Москвы и Минска будет отражаться их совместными усилиями. Соответственно, Белоруссия может рассчитывать на ядерный потенциал России, даже если эти боеприпасы и носители не будут стоять на вооружении армии республики. На это указал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, президент РФ Владимир Путин эту доктрину одобрил, а вот белорусский лидер Александр Лукашенко в свое время затянул с подписью. Однако после событий, начавшихся в Белоруссии после выборов в 2020 г., уже Лукашенко стал инициатором военного сотрудничества в рамках СГ, передает "Политнавигатор".

И хотя военная доктрина Союзного государства еще официально не принята, уже существует новая версия этого документа, утверждает украинский эксперт. По его данным, речь не только о том, что Белоруссия будет находиться "под ядерным зонтиком России", но и о более тесном взаимодействии армий РФ и РБ, вплоть до появления на территории Белоруссии российской военной базы, высказался Джангиров в эфире Ютуб-канала "Капитал".

Ранее о разработке новой военной доктрины Союзного государства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В свою очередь, Лукашенко назвал Белоруссию форпостом на западной линии СГ.

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей