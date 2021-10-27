Нападки Запада подвигли Лукашенко внести серьезные изменения в военную стратегию республики

Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предполагает, что любая угроза безопасности в адрес Москвы и Минска будет отражаться их совместными усилиями. Соответственно, Белоруссия может рассчитывать на ядерный потенциал России, даже если эти боеприпасы и носители не будут стоять на вооружении армии республики. На это указал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, президент РФ Владимир Путин эту доктрину одобрил, а вот белорусский лидер Александр Лукашенко в свое время затянул с подписью. Однако после событий, начавшихся в Белоруссии после выборов в 2020 г., уже Лукашенко стал инициатором военного сотрудничества в рамках СГ, передает "Политнавигатор".

И хотя военная доктрина Союзного государства еще официально не принята, уже существует новая версия этого документа, утверждает украинский эксперт. По его данным, речь не только о том, что Белоруссия будет находиться "под ядерным зонтиком России", но и о более тесном взаимодействии армий РФ и РБ, вплоть до появления на территории Белоруссии российской военной базы, высказался Джангиров в эфире Ютуб-канала "Капитал".

Ранее о разработке новой военной доктрины Союзного государства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В свою очередь, Лукашенко назвал Белоруссию форпостом на западной линии СГ.