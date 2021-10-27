В Кремле сделали предупреждение Зеленскому из-за слов о Крыме

В Кремле сделали предупреждение Зеленскому из-за слов о Крыме
Владимир Зеленский. Фото: Yevhen Kotenkoukrinform/www.globallookpress.com
Воодушевленному историей со скифским золотом главе государства пригрозили неприятными последствиями

Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, высказавшегося о принадлежности Крыма, следует рассматривать в качестве территориального притязания на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал сегодня, 27 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, днем ранее президент Украины поприветствовал решение апелляционного суда Нидерландов, постановившего, что коллекция скифского золота, вывезенная из музеев Крыма, принадлежит Незалежной. Глава государства отреагировал на решение Амстардама, заявив, что "Украина всегда возвращает свое", а через некоторое время "вернет и Крым".

В ответ Песков заявил, прокомментировав по просьбе журналистов фразу Зеленского, что подобные высказывания "будут иметь свои последствия", передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России также указал, что Москва должна проанализировать все судебные перспективы в рамках дела о принадлежности коллекции скифского золота. После этого российская сторона предпримет действия юридического характера для того, чтобы музейные артефакты вернулись в Крым.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку обстоятельств после невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Крыму, из Нидерландов. Соответствующее распоряжение уже поступило в главк республиканского СК. Следственные органы также должны оказать в этом вопросе содействие Министерству иностранных дел, вовлеченному в работу по этому вопросу.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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гость
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уже 7 лет укропабандеровская карательная хунта убивает своих граждан на ДОНБАСЕ,"миролюбивые" западенцы это активно ПОДДЕРЖИВАЮТ??!Хотя поздно,но РОССИИ придётся укробандеровцов ПРИНУЖДАТЬ К МИРУ и дойти до куева(не как с тибилисами)!Это уже неизбежно,ведь хунта уже обстреливает ДОНБАС беспилотниками страны нато,а ДОНБАСЕ люди с паспортами РОССИИ,натовцы убивают РОССИЯН!
игорь
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<цензура> <цензура>
могут лишь припугивать из россии
хотели бы давно бы танки АРМАТА были бы возле польской границы
фашистов украины лелеет капитализм россии
Настоящий ОДЕССИТ
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Не надоело-ли России постоянно вспоминать этого уродика-комика. За такую ересь, которую он несет, пора просто его забыть и не вспоминать в официальной прессе. Толку будет намного БОЛЬШЕ!!!
Гость325347
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Да всё просто. Европа понимает что скоро хохлам нечем будет расплачиваться по кредитам. А так можно по дешёвке потом у них забрать всё это золото в часть долга. И самих же хохлов обвинить что это мол они сами сделали.
Гость322854
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"Воодушевленному историей со скифским золотом главе государства пригрозили неприятными последствиями" -
Это было кокаиновое "воодушевление"... а вот последствия будут натуральными... :)))
Гость323408
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Суд длился 7 лет, а только после его решения спохватились... пока жаренный петух в опу не клюнет ...
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