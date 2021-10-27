Тихановская отказалась считать Лукашенко своим соперником

Тихановская отказалась считать Лукашенко своим соперником
Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеАфриканская беженка покусала литовских пограничников у границы с Белоруссией
Оппозиционерка призналась, что раньше не интересовалась политикой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая после скандальных выборов была вынуждена покинуть родину, дала большое интервью главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Лидер оппозиции рассказала о своей карьере, об отношении к Александру Лукашенко и о муже Сергее, который ожидает приговора суда по политическому делу.

Тихановская назвала действующего главу государства бывшим президентом Белоруссии, который отказывается покидать свой пост даже после поражения на выборах. Она заявила, что не считает Лукашенко своим соперником. 

"Он мог бы остаться в истории Белоруссии как первый президент страны, но стал преступником, который ради власти готов избивать людей, сажать в тюрьмы и таким образом продлевать свой срок у власти", – отметила Тихановская.

Она также подчеркнула, что раньше не интересовалась политикой, как и большинство белорусов, но решила поддержать других кандидатов в президенты. Напомним, наиболее сильные политики и активисты по разным причинам не были допущены до выборов в РБ.

К примеру, муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, обвиняется в организации массовых беспорядков. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. Политик отметила, что сегодня у нее нет возможности общаться с супругом, информацию она получает только через адвокатов. 

Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость325722
Пожаловаться Ответить
О котлетной кухарке уже забывать начали и надо ей засветится очередным параноидальным бредом.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
100% мужика мигранта нашла....с большим...)
Гость321845
Пожаловаться Ответить
М
<цензура> колеты стряпай,дура
котлеты получались <цензура> - ушла в политику
М
Пожаловаться Ответить
<цензура> колеты стряпай,дура
1
новости партнеров
По теме

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей