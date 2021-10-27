Партнеры Незалежной мешают движению к мирному урегулированию в Донбассе

Сотрудничество Анкары и Киева в военной сфере приводит к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у России сложились хорошие отношения с Турцией, но есть ряд вопросов, которые вызывают озабоченность российской стороны. Среди них поставки Украине турецких беспилотников Bayraktar.

"К сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения",

– сказал Песков, комментируя сообщения о применении ВСУ турецких дронов против сил ДНР. По его словам, это отнюдь не способствует урегулированию конфликта между Киевом и Донбассом.

О том, что ударные беспилотники "Байрактар" были задействованы украинскими военными на юго-востоке Незалежной, стало известно на этой неделе. При этом Киев утверждал, что дроны не пересекали линию соприкосновения, однако эксперты нашли доказательства обратного.