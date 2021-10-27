Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Сотрудничество Анкары и Киева в военной сфере приводит к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, у России сложились хорошие отношения с Турцией, но есть ряд вопросов, которые вызывают озабоченность российской стороны. Среди них поставки Украине турецких беспилотников Bayraktar.
"К сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения",
– сказал Песков, комментируя сообщения о применении ВСУ турецких дронов против сил ДНР. По его словам, это отнюдь не способствует урегулированию конфликта между Киевом и Донбассом.
О том, что ударные беспилотники "Байрактар" были задействованы украинскими военными на юго-востоке Незалежной, стало известно на этой неделе. При этом Киев утверждал, что дроны не пересекали линию соприкосновения, однако эксперты нашли доказательства обратного.
Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник
Народ отказался верить в победу собственной армии
тогда видимо нужно помочь курдам с оружием,сирии,грекам и кипру