У России появился новый рычаг давления на президента Белоруссии

В международных отношениях Москвы и Минска возникла напряженность. Однако сегодня у Кремля есть возможность оказать давление на белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы ускорить интеграционные процессы. Об этом заявил руководитель института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

По мнению эксперта, Россия уже направила месседж президенту Белоруссии, допустив интервью оппозиционного политика Светланы Тихановской на радиостанции "Эхо Москвы". Политолог обратил внимание, что ведущий передачи Алексей Венедиктов называл ее исключительно "лидер демократических сил".

"Контакт Кремля с демократическими силами Белоруссии – это, действительно, то, чего Лукашенко очень боится", – заявил Казакевич.

Эксперт подчеркнул, что у Москвы появился новый рычаг давления на Минск, поэтому теперь с Лукашенко будет проще договориться. Он уверен, что белорусские власти стараются игнорировать любые другие политические силы внутри страны.

По словам политолога, Лукашенко нужно, чтобы любые вопросы решались только через него. Он демонстрирует такую позицию не только России, но и Евросоюзу. Кстати, ЕС обвиняет РБ в организации миграционного кризиса и собирается наказать режим Лукашенко очередными санкциями.

Напомним, ранее основатель НАУ, дипломат Павел Латушко обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в попытке ограбить граждан. Оппозиционер призвал белорусов отказаться от использования кредиток и забрать свои вклады из банков.