Евросоюз наказал Польшу за неповиновение

Евросоюз наказал Польшу за неповиновение
Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшаву обязали к ежедневному штрафу в размере 1 млн евро

Разбирательство между ЕС и Польшей из-за конституционной реформы в стране переросло в судебное русло – итогом стало наказание для польских властей в виде одного из крупнейшиих штрафов в истории Европы для собственного союзника. 

Как передает РИА "Новости", суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. Пока Варшава не повинуется требованию Брюсселя – придется платить. 

Правовой конфликт между сторонами возник из-за судебной реформы в Польше. Евросоюз настаивает на верховенстве европейских законов над государственными, поляки, в свою очередь, считают иначе. В Европарламенте не исключают, что скандал может и вовсе обернуться выходом Польши из ЕС в ближайшее время. В Варшаве, напротив, заявляли, что устраивать "полекзит" (по аналогии с "брекзитом" – прим. редакции) не намерены. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
М
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конечно не намерянны
где тогда они харчеваться будут
хотите жрать хорошо-прогнетесь и выполните все указания ес
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