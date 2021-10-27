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Литовские власти приступили к возведению огромного заграждения на общих с Белоруссией рубежах. Этот забор призван "спасти" европейское государство от наплыва беженцев, которые коварным образом попадают на территорию Литвы с белорусских земель.
Сообщается, что высота барьера достигнет четырех метров. Секции для этой конструкции производят компании из Нидерландов и Польши. Первые сто метров защитных баррикад от вездесущих мигрантов доставят на место строительства уже в ноябре и декабре.
Сейчас на месте проходят подготовительные работы. Известно, что первая четверть забора (его общая протяженность составит 400 километров) должна быть возведена к концу апреля будущего года. Речь идет о самом проблемном участке границы, который литовцы хотят закрыть в первую очередь. Забор представит из себя ограждение из металлической сетки, поверх которой натянут колючую проволоку.
Любопытно, что Вильнюс рассчитывает возложить расходы за многокилометровое ограждение на Европейский союз. Пока Брюссель всеми силами отнекивается от проявления подобной щедрости. Однако Литва постепенно обрастает единомышленниками, которые требуют от центральных европейских властей подключиться к решению этой проблемы.
В то же время, Вильнюс не чурается просить помощи у Минска. Европейцы нуждаются в белорусской электроэнергии, несмотря на все претензии к властям и политике Республики.
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Тю.. к концу апреля у проебалтов будет "проживать" половина Ирака... :)))
"Забор представит из себя ограждение из металлической сетки, поверх которой натянут колючую проволоку." -
Придурки, посмотрели бы сначала на "заборы" израильтян и пиндосов - в это ЗАБОРЫ! А сетку и порезать можно.. Датчики можно "убить", подав на них краткосрочно высокое напряжение!
"Вильнюс рассчитывает возложить расходы за ограждение на Европейский союз." -
Здря рассчитывают! "Сосульку" им ЕС даст пosasaть! :)))