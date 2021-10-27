Литва запустила строительство глухого забора на границе с Белоруссией

Литва запустила строительство глухого забора на границе с Белоруссией
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Миграционный кризис набирает обороты

Литовские власти приступили к возведению огромного заграждения на общих с Белоруссией рубежах. Этот забор призван "спасти" европейское государство от наплыва беженцев, которые коварным образом попадают на территорию Литвы с белорусских земель.

Сообщается, что высота барьера достигнет четырех метров. Секции для этой конструкции производят компании из Нидерландов и Польши. Первые сто метров защитных баррикад от вездесущих мигрантов доставят на место строительства уже в ноябре и декабре.

Сейчас на месте проходят подготовительные работы. Известно, что первая четверть забора (его общая протяженность составит 400 километров) должна быть возведена к концу апреля будущего года. Речь идет о самом проблемном участке границы, который литовцы хотят закрыть в первую очередь. Забор представит из себя ограждение из металлической сетки, поверх которой натянут колючую проволоку.

Любопытно, что Вильнюс рассчитывает возложить расходы за многокилометровое ограждение на Европейский союз. Пока Брюссель всеми силами отнекивается от проявления подобной щедрости. Однако Литва постепенно обрастает единомышленниками, которые требуют от центральных европейских властей подключиться к решению этой проблемы.

В то же время, Вильнюс не чурается просить помощи у Минска. Европейцы нуждаются в белорусской электроэнергии, несмотря на все претензии к властям и политике Республики.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость322854
Пожаловаться Ответить
Гость325306
и это будет не сосулька)
Ну тогда дадут на "кожаной флейте" подудеть! Надеюсь так понятнее?! :)
Гость325306
Пожаловаться Ответить
Гость322854
"первая четверть забора должна быть возведена к концу апреля будущего года." -
Тю.. к концу апреля у проебалтов будет "проживать" половина Ирака... :)))
"Забор представит из себя ограждение из металлической сетки, поверх которой натянут колючую проволоку." -
Придурки, посмотрели бы сначала на "заборы" израильтян и пиндосов - в это ЗАБОРЫ! А сетку и порезать можно.. Датчики можно "убить", подав на них краткосрочно высокое напряжение!
"Вильнюс рассчитывает возложить расходы за ограждение на Европейский союз." -
Здря рассчитывают! "Сосульку" им ЕС даст пosasaть! :)))
и это будет не сосулька)
Гость322854
Пожаловаться Ответить
"первая четверть забора должна быть возведена к концу апреля будущего года." -
Тю.. к концу апреля у проебалтов будет "проживать" половина Ирака... :)))
"Забор представит из себя ограждение из металлической сетки, поверх которой натянут колючую проволоку." -
Придурки, посмотрели бы сначала на "заборы" израильтян и пиндосов - в это ЗАБОРЫ! А сетку и порезать можно.. Датчики можно "убить", подав на них краткосрочно высокое напряжение!
"Вильнюс рассчитывает возложить расходы за ограждение на Европейский союз." -
Здря рассчитывают! "Сосульку" им ЕС даст пosasaть! :)))
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Все верно. Не можете охранять, ставьте забор и это надолго, правда до первого бизона) А ему плевать на всех, но мигрантам поможет)
1
новости партнеров

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей