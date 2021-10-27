Берн решил последовать за европейскими товарищами

Истерия вокруг нашей страны не собирается прекращаться. Западные государства с большим удовольствием продолжают размахивать санкционной дубиной. К этим агрессивным действиям присоединились швейцарцы. Сегодня, 27 октября, стало известно, что власти этой страны решили ввести рестрикции против восьми россиян.



Таким образом Берн поддержал Брюссель. Швейцария решила не отставать от европейского корабля и тоже ударила по России. Главным поводом для санкционного давления все также является Крым. Западные политики никак не хотят смириться с тем, что полуостров вернулся в родную российскую гавань и продолжают пакостничать нашему государству.

В черный список попали высокопоставленные крымские госслужащие, среди которых начальник местного управления ФСБ, судья, прокурор, а также другие лица. Опальных граждан обвинили в подрыве территориальной целостности Незалежной.

К слову, недавно стало известно, как украинцам удается обходить российские санкции. Запрещенные товары из этой страны до сих пор остались на полках в наших магазинах.