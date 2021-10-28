Брюссель оказывает давление на Варшаву

Жесткое решение суда Евросоюза против Польши местные политики расценили как объявление войны. Кто-то считает ее гибридной, кто-то – политической. В то же время в Варшаве звучат призывы блокировать все решения Брюсселя.

Бывший председатель польского правительства Беата Шидло заявила, что Евросоюз не настроен на диалог с ее государством, вместо этого в Брюсселе предпочитают оказывать давление на Варшаву.

Это высказывание стало ответной реакцией на весьма неоднозначное решение суда ЕС, который обязал Польшу выплачивать рекордный для члена Союза штраф в размере один миллион евро в день. Поводом для судебного разбирательства стала конституционная реформа, которая вводит новый механизм дисциплинарной ответственности для служителей Фемиды. По мнению европейских политиков, новый закон послужит инструментом давления на судей, что противоречит принципам ЕС.

По данным издания "Свободная пресса", польский депутат Януш Ковальский отметил, что решение европейского суда – это "этап гибридной войны" Брюсселя против Варшавы. Он также призвал местные власти бойкотировать все решения ЕС. Аналогичного мнения придерживается и Казимеж Смолиньский. По словам парламентария, против Польши ведется политическая война.

Отметим, что сегодня Варшава готова пойти на радикальный шаг и вообще проигнорировать решение суда ЕС. Как сообщает RT, заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский предложил не платить Брюсселю бюджетные взносы.