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В Таллине прошла встреча руководителя литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Дипломаты обсудили "многогранные угрозы" России и "гибридную атаку" Белоруссии. Глава МИД попросил у американского коллеги помощи.
В частности, литовские власти хотят добиться от Соединенных Штатов усиления военного присутствия НАТО в республике как фактора противодействия российской и белорусской стороне. Об этом сообщает Naviny.by со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Литва высоко ценит поддержку США", – отметил Ландсбергис.
Кроме того, министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что Североатлантический альянс является ключевым игроком, способным сдерживать Россию и Белоруссию.
Отметим, что под "гибридной войной" в Вильнюсе понимают миграционный кризис, в организации которого обвиняется Минск. По мнению ряда европейских политиков, президент РБ Александр Лукашенко контролирует потоки нелегалов из азиатских через госграницу Белоруссии и Евросоюза. Для решения этой проблемы Литва уже начала строить стену на линии разграничения двух государств.
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