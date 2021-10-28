Страна пригрозила ограничениями на энергетику в Нормандских островах

Париж готов уже в начале следующего месяца ввести против Лондона санкционные ограничения, если последний сохранит действующую рыболовную политику в отношении иностранных рабаков. Такое заявление сделал 27 октября представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.

Чиновник указал, что первый санкционный пакет вступит в действие уже 2 ноября, если политика Великобритании по рыболовству останется неизменной. По словам Атталя, речь идет о контроле продукции, поступающей во Францию, на таможенном и санитарном уровнях, а также запрете, который коснется выгрузки морских продуктов, и контроле проходящих фур.

Атталь объяснил, что главное раздражение у официального Парижа вызывает введенное Британией ограничение на рыболовство в водах острова Джерси в Ла-Манше. Французские рабаки получили недостаточно лицензий – в два раза меньше, чем требовалось.

"Мы просто желаем, чтобы заключенное соглашение соблюдалось. Мы не позволим Британии вытирать ноги о сделку по "Брекситу". Уже сейчас мы видим, что практически 50% лицензий, на которые мы имеем право, в настоящее время отсутствуют. Это неприемлемая ситуация, и я говорю это четко: терпение достигает предела", - подчеркнул Атталь во время заседания правительства.

Во втором пакете возможных санкций, указали в Париже, будет уже содержаться ряд мер, которые затронут энергетику Нормандских островов.

"Мы ясно говорим Великобритании, что желаем соблюдения заключенного соглашения. Его нарушения мы не допустим", – указал представитель французского кабмина.

Как пишет РИА "Новости", Франция задержала у своих берегов британское судно, которое занималось нелицензированным рыболовством. Еще одно судно воспротивилось требованиям местных властей, за что было оштрафовано.