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В обозримой перспективе у Киева и Тбилиси нет шансов вступить в НАТО. Это констатировал бывший советник Белого дома по Евразии и России, директор Kissinger Associates Томас Грэм.
По его словам, нынешние рассуждения Брюсселя о продвижении Грузии и Украины к НАТО – это просто сигнал России, что эти страны остаются в зоне интересов Запада. Но о полноправном членстве речи сейчас не идет.
"Шансы Украины или Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремятся к нулю",
– высказался Грэм в комментарии изданию "Евразия.Эксперт".
При этом он указал на заинтересованность альянса в диалоге с Россией. С его точки зрения, в Брюсселе осознали, что Совет Россия – НАТО, который приостановил работу после 2014 г., давал возможность вести диалог по многим важным вопросам безопасности.
Американский эксперт убежден, что ни НАТО, ни РФ не заинтересованы в конфликте. Оценивая заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить против России оружие вплоть до ядерного и прозвучавшие ответные предупреждения Москвы, Грэм счел это "риторикой", соответствующей политике сдерживания.
"И та, и другая сторона хотят продемонстрировать свою решимость и способность отразить любое нападение", – пояснил эксперт.
Ранее в МИД РФ предупредили, что высказывания, которые позволила себе глава Минобороны ФРГ, абсолютно недопустимы.
О том, что вступление Украины и Грузии в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня, в октябре сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Путин, в одном из недавних своих выступлений высказался по этой ситуации, что даже если представить гипотетическое вступление усраины в НАТУ, то на следующий день пиндоские ракеты будут "стоять" под Харьковом и задался риторическим вопросом - как вы считаете, Россию устроит такая ситуация?!
"А там глядишь мы и Москву возьмем" -
зачем ты пишешь этот БРЕД?! Ведь прекрасно ПОНИМАЕШЬ, что ты быстрее "назад родишься", чем это произойдёт! Или вы действительно НАСТОЛЬКО тупая недонация, что свято в это верите?!
Придурок, дядя Вова ОДНОЗНАЧНО высказался по этому вопросу - вступление усраины в НАТУ или появление на её территории военных баз НАТЫ - это КРАСНАЯ ЧЕРТА! И для альянса, и для усраины!!! В случае перехода этой черты - Россия просто "перепашет хненьку" ракетно-бомбовыми ударами! Такшта не тешь свой анус несбыточными мриями... :)))
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.