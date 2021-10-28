"Нулевой шанс": в США здраво оценили перспективы Украины и Грузии в НАТО

"Нулевой шанс": в США здраво оценили перспективы Украины и Грузии в НАТО
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеСмысл провокации с беспилотником на Украине раскрыл эксперт
Запад намерен держать постсоветские республики в сфере своих интересов, но не уравнивать их с собой

В обозримой перспективе у Киева и Тбилиси нет шансов вступить в НАТО. Это констатировал бывший советник Белого дома по Евразии и России, директор Kissinger Associates Томас Грэм.

По его словам, нынешние рассуждения Брюсселя о продвижении Грузии и Украины к НАТО – это просто сигнал России, что эти страны остаются в зоне интересов Запада. Но о полноправном членстве речи сейчас не идет. 

"Шансы Украины или Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремятся к нулю",

– высказался Грэм в комментарии изданию "Евразия.Эксперт".

При этом он указал на заинтересованность альянса в диалоге с Россией. С его точки зрения, в Брюсселе осознали, что Совет Россия – НАТО, который приостановил работу после 2014 г., давал возможность вести диалог по многим важным вопросам безопасности.

Американский эксперт убежден, что ни НАТО, ни РФ не заинтересованы в конфликте. Оценивая заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить против России оружие вплоть до ядерного и прозвучавшие ответные предупреждения Москвы, Грэм счел это "риторикой", соответствующей политике сдерживания.

"И та, и другая сторона хотят продемонстрировать свою решимость и способность отразить любое нападение", – пояснил эксперт.

Ранее в МИД РФ предупредили, что высказывания, которые позволила себе глава Минобороны ФРГ, абсолютно недопустимы.

О том, что вступление Украины и Грузии в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня, в октябре сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Источник: Евразия.Эксперт
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость322854
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Українець Херсон
Тут нужно начать с того,что например Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий(а виноваты в этом вы-москали),тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО.Так что москали,не спешите радоваться.Так же будет с Грузией,Молдовой и Украиной,да и то,лишь до тех пор,пока Украина не вернет Крым и Донбасс.А там глядишь мы и Москву возьмем,после чего Украина станет полноправным членом НАТО. Так что,москали...
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.
"после чего Украина станет полноправным членом НАТО." -
Путин, в одном из недавних своих выступлений высказался по этой ситуации, что даже если представить гипотетическое вступление усраины в НАТУ, то на следующий день пиндоские ракеты будут "стоять" под Харьковом и задался риторическим вопросом - как вы считаете, Россию устроит такая ситуация?!
"А там глядишь мы и Москву возьмем" -
зачем ты пишешь этот БРЕД?! Ведь прекрасно ПОНИМАЕШЬ, что ты быстрее "назад родишься", чем это произойдёт! Или вы действительно НАСТОЛЬКО тупая недонация, что свято в это верите?!
Гость323984
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Українець Херсон
Тут нужно начать с того,что например Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий(а виноваты в этом вы-москали),тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО.Так что москали,не спешите радоваться.Так же будет с Грузией,Молдовой и Украиной,да и то,лишь до тех пор,пока Украина не вернет Крым и Донбасс.А там глядишь мы и Москву возьмем,после чего Украина станет полноправным членом НАТО. Так что,москали...
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.
Москву возьмёте, если таджики вам разрешат. Им на стройке конкуренты не нужны.
Гость322854
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Українець Херсон
Тут нужно начать с того,что например Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий(а виноваты в этом вы-москали),тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО.Так что москали,не спешите радоваться.Так же будет с Грузией,Молдовой и Украиной,да и то,лишь до тех пор,пока Украина не вернет Крым и Донбасс.А там глядишь мы и Москву возьмем,после чего Украина станет полноправным членом НАТО. Так что,москали...
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.
"Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий, тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО." -

Придурок, дядя Вова ОДНОЗНАЧНО высказался по этому вопросу - вступление усраины в НАТУ или появление на её территории военных баз НАТЫ - это КРАСНАЯ ЧЕРТА! И для альянса, и для усраины!!! В случае перехода этой черты - Россия просто "перепашет хненьку" ракетно-бомбовыми ударами! Такшта не тешь свой анус несбыточными мриями... :)))
Гость из Амстердама
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Українець Херсон
Тут нужно начать с того,что например Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий(а виноваты в этом вы-москали),тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО.Так что москали,не спешите радоваться.Так же будет с Грузией,Молдовой и Украиной,да и то,лишь до тех пор,пока Украина не вернет Крым и Донбасс.А там глядишь мы и Москву возьмем,после чего Украина станет полноправным членом НАТО. Так что,москали...
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.
здравствуй обиженный хохлюшечка, пишешь каки зато что у тебя родину оттяпали ? вы так прыгали так прыгали, а теперь новые правители у вас даже на проволоку украли, 8 лет не могут натянуть. По мнению ООН вы с 2015 года стали самой бедной страной европпы..Я заберу тебя к себе, обижулькин . хотя мне мои польчики сказали что с уборными вы плохо справляетесь . Да и почему ты копипастишь везде одно и то же ?
Гость325932
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Українець Херсон
Тут нужно начать с того,что например Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий(а виноваты в этом вы-москали),тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО.Так что москали,не спешите радоваться.Так же будет с Грузией,Молдовой и Украиной,да и то,лишь до тех пор,пока Украина не вернет Крым и Донбасс.А там глядишь мы и Москву возьмем,после чего Украина станет полноправным членом НАТО. Так что,москали...
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.
Смотри, язык сотрешь, вылизывая задницы хозяевам. Нечем будет орать слава уСРАине
Українець Херсон
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Тут нужно начать с того,что например Япония и Южная Корея не являются членами НАТО из-за непризнанных спорных территорий(а виноваты в этом вы-москали),тем не менее они защищены военными базами США посолиднее иных стран-членов НАТО.Так что москали,не спешите радоваться.Так же будет с Грузией,Молдовой и Украиной,да и то,лишь до тех пор,пока Украина не вернет Крым и Донбасс.А там глядишь мы и Москву возьмем,после чего Украина станет полноправным членом НАТО. Так что,москали...
Слава Україні,та ЕС і НАТО!.
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