Запад намерен держать постсоветские республики в сфере своих интересов, но не уравнивать их с собой

В обозримой перспективе у Киева и Тбилиси нет шансов вступить в НАТО. Это констатировал бывший советник Белого дома по Евразии и России, директор Kissinger Associates Томас Грэм.

По его словам, нынешние рассуждения Брюсселя о продвижении Грузии и Украины к НАТО – это просто сигнал России, что эти страны остаются в зоне интересов Запада. Но о полноправном членстве речи сейчас не идет.

"Шансы Украины или Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремятся к нулю",

– высказался Грэм в комментарии изданию "Евразия.Эксперт".

При этом он указал на заинтересованность альянса в диалоге с Россией. С его точки зрения, в Брюсселе осознали, что Совет Россия – НАТО, который приостановил работу после 2014 г., давал возможность вести диалог по многим важным вопросам безопасности.

Американский эксперт убежден, что ни НАТО, ни РФ не заинтересованы в конфликте. Оценивая заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить против России оружие вплоть до ядерного и прозвучавшие ответные предупреждения Москвы, Грэм счел это "риторикой", соответствующей политике сдерживания.

"И та, и другая сторона хотят продемонстрировать свою решимость и способность отразить любое нападение", – пояснил эксперт.

Ранее в МИД РФ предупредили, что высказывания, которые позволила себе глава Минобороны ФРГ, абсолютно недопустимы.

О том, что вступление Украины и Грузии в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня, в октябре сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.