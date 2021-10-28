Смысл провокации с беспилотником на Украине раскрыл эксперт

Смысл провокации с беспилотником на Украине раскрыл эксперт
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев стремится к военному конфликту не с Донбассом, а с Москвой

Украина вызывает Россию на бой. Для этого ей и потребовалось поднимать ударные беспилотники у линии соприкосновения с Донбассом. По мнению руководителя международной гражданской инициативы "Русский Союз" Алексея Кочеткова, Киев не успокоится, пока не втянет Москву в вооруженные действия.

О применении турецкого дрона против сил ДНР стало известно на этой неделе. Причем сообщили о нанесенном ударе с помощью БПЛА сами украинские власти, несмотря на то что использование подобных средств запрещено "минскими соглашениями".

В результате атаки никто не пострадал. Но, по оценке Кочеткова, все еще впереди: украинская сторона продолжит провокационные действия, пока не добьется своей цели – "прямого военного столкновения". Причем развязать войну Киев хочет не с ополченцами Донбасса, а с Москвой.

"События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией", 

– указал политолог в комментарии ИА "Регнум". 

Ранее на саммите Украина – ЕС президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, и призвал привлечь ее к ответственности.

Между тем, эксперты, комментируя ситуацию с применением турецких беспилотников "Байрактар" в Донбассе, проводят параллели между нынешней ситуацией вокруг Донбасса с той, что предшествовала трагедии с малайзийским "Боингом" в 2014 году. Тогда Киев тоже активизировал атаки с воздуха, и никто на Западе не требовал закрыть небо над воюющей территорией, пока не погибли пассажиры МН17.

Источник: REGNUM
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Собираюсь ехать на за раками на Пущу Водицу. Куплю два дохлых АТОвца или правосеков для прикормки в раколовки. Дёшево. Муниципальную варту не предлагать. Звоните в любое время. Рассмотрю все предложения!
- Папа, а папа, дай денег! - Во-первых, не папа, а Ваше Святейшество, во-вторых, я вам уже говорил, что Ватикан не будет кредитовать УРину.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Собираюсь ехать на за раками на Пущу Водицу. Куплю два дохлых АТОвца или правосеков для прикормки в раколовки. Дёшево. Муниципальную варту не предлагать. Звоните в любое время. Рассмотрю все предложения!
1
новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1939 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей