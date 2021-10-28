Киев стремится к военному конфликту не с Донбассом, а с Москвой

Украина вызывает Россию на бой. Для этого ей и потребовалось поднимать ударные беспилотники у линии соприкосновения с Донбассом. По мнению руководителя международной гражданской инициативы "Русский Союз" Алексея Кочеткова, Киев не успокоится, пока не втянет Москву в вооруженные действия.

О применении турецкого дрона против сил ДНР стало известно на этой неделе. Причем сообщили о нанесенном ударе с помощью БПЛА сами украинские власти, несмотря на то что использование подобных средств запрещено "минскими соглашениями".

В результате атаки никто не пострадал. Но, по оценке Кочеткова, все еще впереди: украинская сторона продолжит провокационные действия, пока не добьется своей цели – "прямого военного столкновения". Причем развязать войну Киев хочет не с ополченцами Донбасса, а с Москвой.

"События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией",

– указал политолог в комментарии ИА "Регнум".

Ранее на саммите Украина – ЕС президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, и призвал привлечь ее к ответственности.

Между тем, эксперты, комментируя ситуацию с применением турецких беспилотников "Байрактар" в Донбассе, проводят параллели между нынешней ситуацией вокруг Донбасса с той, что предшествовала трагедии с малайзийским "Боингом" в 2014 году. Тогда Киев тоже активизировал атаки с воздуха, и никто на Западе не требовал закрыть небо над воюющей территорией, пока не погибли пассажиры МН17.