В Минске напомнили, что провокации стран ЕС на границе республики напрямую касаются Москвы

Защищать западные границы Белоруссии будет не только армия республики, но и Вооруженные силы России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в четверг, 28 октября.

На встрече в Минске с генпрокурором РФ Игорем Красновым Лукашенко обратил внимание на то, что западные соседи активно продвигают вооружения к границе с Белоруссией, пользуясь разными предлогами. В частности, Варшава объявила, что выставит танки для борьбы с нелегальным проникновением мигрантов из РБ.

Однако западные стран должны помнить, что границы Белоруссии – это и границы Союзного государства РБ и РФ. Поэтому отпор противники получат жесткий.

"Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко",

– пригрозил Лукашенко. Видеофрагмент переговоров публикует телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее украинский эксперт обратил внимание на то, что теперь именно белорусский лидер активно продвигает новую военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, чтобы республика была прикрыта ядерным зонтиком РФ.