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Защищать западные границы Белоруссии будет не только армия республики, но и Вооруженные силы России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в четверг, 28 октября.
На встрече в Минске с генпрокурором РФ Игорем Красновым Лукашенко обратил внимание на то, что западные соседи активно продвигают вооружения к границе с Белоруссией, пользуясь разными предлогами. В частности, Варшава объявила, что выставит танки для борьбы с нелегальным проникновением мигрантов из РБ.
Однако западные стран должны помнить, что границы Белоруссии – это и границы Союзного государства РБ и РФ. Поэтому отпор противники получат жесткий.
"Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко",
– пригрозил Лукашенко. Видеофрагмент переговоров публикует телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее украинский эксперт обратил внимание на то, что теперь именно белорусский лидер активно продвигает новую военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, чтобы республика была прикрыта ядерным зонтиком РФ.
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Его давно нужно повесить в один ряд нацистских преступников. Учитывая тех, кто сидит в кремле (такие же фашисты) и мямлей запада, вся надежда на Израиль.
а теперь россией прикрывается и помогает укрусии топливом и электроэнергией