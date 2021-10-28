Лукашенко пригрозил Западу российской армией

Лукашенко пригрозил Западу российской армией
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Минске напомнили, что провокации стран ЕС на границе республики напрямую касаются Москвы

Защищать западные границы Белоруссии будет не только армия республики, но и Вооруженные силы России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в четверг, 28 октября.

На встрече в Минске с генпрокурором РФ Игорем Красновым Лукашенко обратил внимание на то, что западные соседи активно продвигают вооружения к границе с Белоруссией, пользуясь разными предлогами. В частности, Варшава объявила, что выставит танки для борьбы с нелегальным проникновением мигрантов из РБ.

Однако западные стран должны помнить, что границы Белоруссии – это и границы Союзного государства РБ и РФ. Поэтому отпор противники получат жесткий.

"Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко",

– пригрозил Лукашенко. Видеофрагмент переговоров публикует телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее украинский эксперт обратил внимание на то, что теперь именно белорусский лидер активно продвигает новую военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, чтобы республика была прикрыта ядерным зонтиком РФ.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость 358901
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Шаман
Этот <цензура> ради своего кресла готов втравить в ядерную войну и Россию и Запад и Ближний Восток с Китаем.
Его давно нужно повесить в один ряд нацистских преступников. Учитывая тех, кто сидит в кремле (такие же фашисты) и мямлей запада, вся надежда на Израиль.
Зямачка, израиль всю жизнь воюет и никак не победит, ему не до твоих тролльяцких влажный <цензура>.
Шаман
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Этот <цензура> ради своего кресла готов втравить в ядерную войну и Россию и Запад и Ближний Восток с Китаем.
Его давно нужно повесить в один ряд нацистских преступников. Учитывая тех, кто сидит в кремле (такие же фашисты) и мямлей запада, вся надежда на Израиль.
Вячеслав Москва
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М
вырастили ублюдка,у которого великая отечественная была *не наша война*
а теперь россией прикрывается и помогает укрусии топливом и электроэнергией
Не-а, он был такой. Ещё в 90-е этот упырь многовекторный хвалил Гитлера.
М
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вырастили ублюдка,у которого великая отечественная была *не наша война*
а теперь россией прикрывается и помогает укрусии топливом и электроэнергией
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