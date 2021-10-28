Украинский БПЛА обнаружил онлайн-радар

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в очередной раз заметили в районе Донбасса. Два дня назад вооруженные силы Украины уже применяли в зоне конфликта БПЛА данной модели.

Об обнаружении запрещенного Минскими соглашениями беспилотника сообщил телеграмм-канал "Милитарист", опубликовавший данные онлайн-радара Flightradar24. Генштаб Украины да данный момент еще не потвердел и не опроверг информацию о применении турецкого БПЛА в Донбассе.

Напомним, ранее аналитик Игорь Гужва заявил, что провокация украинской стороны может быть связана с желанием втянуть Россию в конфликт, чтобы подготовить почву для новых санкций против газопровода "Северный поток-2".