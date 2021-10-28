Аналитик назвал "политическую угрозу" для Лукашенко

Аналитик назвал "политическую угрозу" для Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Власти Белоруссии не считают коронавирус серьезной проблемой

Несерьезное отношение президента Белоруссии Александра Лукашенко к борьбе с коронавирусом несет для него только вред. В сложившейся ситуации гражданам пришлось действовать самостоятельно, проявлять инициативы снизу, что привело к их сплочению. Однако глава государства не признает никаких авторитетов и продолжает стоять на своем. Об этом рассказал аналитик Вадим Можейко.

"Такая позиция ковид-диссидента и особого пути искренне отвечает убеждениям Лукашенко", – уверен эксперт.

Он также обратил внимание на нежелание президента завозить в Белоруссию вакцины иностранного производства. Лукашенко, по словам аналитика, обосновал свои позицию тем, что граждане после прививки начну ездить в Европу за какими-то инструкциями.

Можейко подчеркнул, что Лукашенко видит в западных препаратах от коронавируса "политическую и имиджевую угрозу". По его мнению, никакие аргументы главы государства не имеют медицинского обоснования. 

Эксперт отметил, что белорусам сегодня приходится самостоятельно заботиться о своем здоровье. Он также подчеркнул, что режим Лукашенко не считает коронавирус серьезной проблемой.

Аналитик не сомневается, что глава государства ставить личные амбиции превыше всего. Противники Лукашенко требуют ввести масочный режим и провести вакцинацию, поэтому президент Белоруссии не делает этого, умышленно занимая противоположную позицию, считает Можейко.

К слову, недавно Лукашенко даже закатил скандал заставлявшим его надеть маску чиновникам. 

Источник: Солидарность ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость325460
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От слова А н а л и тег
Гость 359812
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Всем нравился вот совсем недавно, все кричали сами же, мол порядок навёл, бацька молоток, дороги, сельское хозяйство, кто не справляется на ковёр. и тп, и вдруг резко стал не таким .. чудные..
Гость322743
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Там просто нет чем думать из за возраста идут другие процессы.
Гость323763
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неадекватен
1
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