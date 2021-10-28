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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, которого попросил оказать содействие в расследовании дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.
Глава республики указал, что в стране развернута масштабная работа по признанию геноцида белорусского народа на территории страны в военное время. По мнению Лукашенко, на одной Белоруссии дело не остановится – вскроются факты о зверствах фашистов по всему постсоветскому пространству, передает МИР24.
Президент также попросил Краснова откровенно говорить о проблемах по повестке встречи при их наличии, так как перед ним сидят "свои люди".
Сам Краснов выразил благодарность Лукашенко за проведенную встречу, сообщив, что прокуратура РФ находится в постоянном взаимодействии с белорусскими коллегами.
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