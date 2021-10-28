В МИД ответили на призывы в США расширить санкции против "Северного потока - 2"

В МИД ответили на призывы в США расширить санкции против "Северного потока - 2"
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Москву не должны волновать проблемы Запада, намекнули в ведомстве

Российская Федерация соблюдает все обязательства по газовым контрактам. Для увеличения объемов существуют определенные условия, указал заместитель главы российского МИД Александр Панкин.

Не так давно представитель Конгресса США Майкл Маккол обвинил Россию в провоцировании всплеска на газовом рынке путем ограничения поставок в ЕС, призвав Белый дом расширить санкционный пакет против "Северного потока – 2".

В российском ведомстве напомнили, что Москва не могла спровоцировать ценовой всплеск, соблюдая все контрактные обязательства. Ограничения по поставкам отсутствуют, а ненаращивание, что вполне логично, не предполагает никаких ограничений. Если поставщик осуществляет объемы в виде заключенногого контракта на условные десять единиц, когда заказчик желает все 40, это не означает, что в деле имеются подобные детали. 

Если же кто-то просит нарастить объемы, то необходимо обговорить новые условия в виде цен на транзит с определенными маршрутами. Однако оказание давления на поставщика вызывает вопросы – покупатель апеллирует к тяжелой ситуации с коронавирусом и пандемии, прося о поставках газа на прежних условиях, хотя в прошлом году Европейскому союзу никто не мешал запастись топливом в прок на десятилетия, когда цена за тысячу кубов колебалась на уровне 100 долларов. Однако ставки на "трехкопеечный газ" или солнечную энергию не являются проблемой России.

"Это уже ваши расчеты", – отрезал Панкин.

Недавно глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома попытался склонить Европейский союз к перевозке внутренних запасов углеводорода на территорию Незалежной, заявив, что официальный Киев готов предоставить соседям ПГХ с объемом до 10 млрд кубов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость322555
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Гость322854
"Не так давно представитель Конгресса США Майкл Маккол обвинил Россию в провоцировании всплеска на газовом рынке путем ограничения поставок в ЕС" -
Вырвать этому ПСУ макколу язык, чтобы не брехал как шавка вонючая! Пиндосы-ублюдки этим летом весь обещанный гейропе СПГ отправили в Азию, тем самым спровоцировав газовый кризис в ЕС! Воистину ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ недонация подонков и имбецилов!
Ты уверен? США не выполняет контракты? Вот "<цензура>" на фоне белой и пушистой РФ!
Гость322854
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"Не так давно представитель Конгресса США Майкл Маккол обвинил Россию в провоцировании всплеска на газовом рынке путем ограничения поставок в ЕС" -
Вырвать этому ПСУ макколу язык, чтобы не брехал как шавка вонючая! Пиндосы-ублюдки этим летом весь обещанный гейропе СПГ отправили в Азию, тем самым спровоцировав газовый кризис в ЕС! Воистину ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ недонация подонков и имбецилов!
Гость 348901
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призывы и угрозы это выглядит очень жалко :)
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