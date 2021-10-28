Турция поставила США ультиматум по самолетам

Турция поставила США ультиматум по самолетам
М.Чавушоглу Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua/ GLOBAL LOOK press
Анкара готова расширить военное сотрудничество с Москвой

Если США не выполнят контракт по поставке Турции истребителей F-35, она обратится к России за Су-35 или Су-57. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в четверг, 28 октября.

По словам министра, Турция никогда не была беспомощной. Свои потребности по обеспечению безопасности она на 75% обеспечивает сама. А когда возникает необходимость, обращается к партнерам, недостатка в которых не испытывает.

В частности, Анкара хотела купить истребители у Вашингтона - своего партнера по НАТО, но там затягивают с поставками, несмотря на то что деньги уже перечислены. Однако США – не единственный производитель боевой авиации, указал Чавушолгу, у Турции есть отличная альтернатива.

"Если США не хотят решать вопрос о поставках F35 или если Конгресс США их заблокирует, Турция рассмотрит другие варианты, включая покупку Су-35 или Су-57",

– предупредил министр в эфире CNN Turk. При этом, подчеркнул Чавушоглу, Турция требует от США вернуть ей деньги или поставить на эту сумму другую нужную продукцию. Переговоры на эту тему проведут военные ведомства двух стран, передает TRT World.

Ранее Вашингтон приостановил приостановил исполнение контракта по поставке Анкаре истребителей из-за покупки Турцией российских С-400. После того, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении приобрести вторую партию С-400, в США пригрозили санкциями.

Впрочем, многие эксперты полагают, что цель Эрдогана вытребовать себе лучшие условия у Москвы и Вашингтона, поэтому он мечется между ними. В результате из-за политических амбиций лидера может пострадать экономика Турции.

Источник: CNN
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Зеля едет на коне а каклуши на xафне
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трусливых матрасных яшек-педарашек, которые только шумят и грозят кулачком из за океана, теперь модно посылать . Молодцы турки.
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