Варшава действует под строгим контролем заокеанских кураторов

Иногда действия ряда европейских держав вызывают недоумение у экспертов и простых обывателей. Многие специалисты объясняют странные поступки стран Запада тем, что они вынуждены поступать так, как им велит хозяин из США. Такую незавидную участь Польши подтвердил местный политик Матеуш Пискорский.



Опытный специалист с прискорбием констатировал, что его родное государство полностью распрощалось с независимостью. Фактически Варшава и шага не может ступить без согласования с Вашингтоном.

Американские кураторы раздают власть имущим полякам задания и бдительно следят за тем, как они их выполняют. Такое положение дел весьма печалит Пискорского, который был депутатом сейма V созыва.

Государственный деятель особо отметил, что вся внешняя политика польского государства дана на откуп американцам. Глава Польши и местное правительство фактически не принимают никакого участия в определении позиции страны. Все установки диктуются вашингтонской администрацией.

"Основы польской внешней политики формулируются в Вашингтоне", – посетовал Пискорский в эфире ютуб-шоу "Соловьев Live".

Кстати, в последнее время Варшава начала взбрыкивать против центральных властей ЕС. Местные политики уже обвинили Европейский союз в чрезмерном давлении на Польшу. Некоторые даже призывают блокировать все решения Брюсселя.