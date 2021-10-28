В Польше признали полную зависимость от США

В Польше признали полную зависимость от США
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Варшава действует под строгим контролем заокеанских кураторов

Иногда действия ряда европейских держав вызывают недоумение у экспертов и простых обывателей. Многие специалисты объясняют странные поступки стран Запада тем, что они вынуждены поступать так, как им велит хозяин из США. Такую незавидную участь Польши подтвердил местный политик Матеуш Пискорский.

Опытный специалист с прискорбием констатировал, что его родное государство полностью распрощалось с независимостью. Фактически Варшава и шага не может ступить без согласования с Вашингтоном.

Американские кураторы раздают власть имущим полякам задания и бдительно следят за тем, как они их выполняют. Такое положение дел весьма печалит Пискорского, который был депутатом сейма V созыва.

Государственный деятель особо отметил, что вся внешняя политика польского государства дана на откуп американцам. Глава Польши и местное правительство фактически не принимают никакого участия в определении позиции страны. Все установки диктуются вашингтонской администрацией.

"Основы польской внешней политики формулируются в Вашингтоне", – посетовал Пискорский в эфире ютуб-шоу "Соловьев Live".

Кстати, в последнее время Варшава начала взбрыкивать против центральных властей ЕС. Местные политики уже обвинили Европейский союз в чрезмерном давлении на Польшу. Некоторые даже призывают блокировать все решения Брюсселя.

Источник: Ютуб-канал "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость326016
Пожаловаться Ответить
Не в "в Польше признали" а некий Пискарски высказал своё мнение на шоу Соловьева. Тот же Пискарски сидел в тюрьме с 2015 до 2017 г. за доказанный шпионаж в пользу России. Он вообще может "признать" что только захотят те кто ему платит.
1
новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1940 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей