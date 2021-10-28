На Украине ужаснулись перспективе снова закупать электроэнергию в России

На Украине ужаснулись перспективе снова закупать электроэнергию в России
Арсений Яценюк. Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Некоторые политики-русофобы считают такое решение диверсией

Ситуация с энергетическими ресурсами в украинском государстве оставляет желать лучшего. На фоне резкого дефицита нефти и угля местные власти решили снять запрет на покупку электричества в России и Белоруссии. Однако далеко не всем такой шаг пришелся по вкусу. Резко против данного решения выступил бывший премьер-министр Незалежной Арсений Яценюк.

Ярый недоброжелатель России не может смириться с тем, что его родное государство вынуждено пойти на попятную и снова покупать электричество в нашей стране и в Белоруссии. В свойственной ему манере политик начал бросаться громкими словами и объявил, что данный шаг является ни много ни мало "диверсий".

Яценюк убежден, что если находящаяся под угрозой замерзания Украина пойдет на то, чтобы покупать энергетические ресурсы у России, ей придется распрощаться с независимостью. Мол, пользуясь российским электричеством, Незалежная нарушает план по обособлению от России. Яценюк весьма расстроен, что киевские власти приняли такое решение.

Однако украинцам пришлось пойти на данный шаг по объективным причинам. Сейчас в государстве начался серьезный дефицит энергетических ресурсов, что может привести к настоящей гуманитарной катастрофе в зимний период. Отказ еще и от электричества ввергнет страну в очень тяжелое положение.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость324054
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Я бы прислушался. Коль уж бывший премьер-министр говорит, что электричества стране не надо, то кому же, как не ему тогда верить?
Гость322803
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Народ и "элита" друг друга достойны! Скакать надо было меньше галопом в европу!
Вячеслав Москва
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“…Яценюк убежден, что если находящаяся под угрозой замерзания Украина пойдет на то, чтобы покупать энергетические ресурсы у России, ей придется распрощаться с независимостью …” – а вот и кролик появился. Небось, забыл уже, как верещал на майдане про "кулю в лоб"? Ну и нашли себе вождей кастрюлеголовые.
Гость323984
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Из-за таких ворюг хохлам и платить нечем. Но всё равно виновата Россия.
Не нравишься ты мне Яйценюх
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Этот лысый бублик для чего побрил потылыцю? Вспомнил своё майданутое:,, Якщо куля в лоб, то куля в лоб"? Шёл бы свой забор на границе достраивать.
Гость323984
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Оселедец сбрил, бороду отпустил, хочет быть похожим на русского.
Гость326054
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Когда холодно и голодно это уже не шутка. Политика Украины всем уже и так ясна. Без России ни одна страна в Европе не выживет. В России остались последние богатства нашей планеты.
Гость326053
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Прикольно визжать из-за границы, вот яйценюх взял бы на зиму перебрался на родину, я бы посмотрел, что он тогда вещать начал бы.
Гость323891
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Зачем это бандеровцам - понятно. Холод, как и голод тоже не тетка. Вопрос в том, зачем это Москве??? Или Украина мало России гадит?
Леха из МОсквы
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А че яцеку переживать дом то поди в украинской рублевки - проблемы страны туда не дотягиваются.
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