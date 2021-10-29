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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в личном отсутствии Владимира Путина и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Риме есть определенные плюсы для США. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Газета.ру".
По его словам, Вашингтон, представленный на мероприятии в лице Джо Байдена, будет лидировать на обсуждении многих тем в столице Италии.
"Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события", – отметил Салливан.
Он указал, что в этом году саммит будет проходить в необычных обстоятельствах из-за коронавируса и вызванных им отсутствий глав России и Китая. Однако речи о том, чтобы собирать страны вместе и исключать из состава Путина и Си не идет – лидеры решили не ехать по собственному желанию.
Напомним, саммит стран G20 пройдет в Риме 30 и 31 октября. От России на встречу поедет глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции. Аналогичное решение принял и китайский лидер Си Цзиньпин.
Среди тем повестки переговоров Группы двадцати – изменения климата, борьба с коронавирусом, энергетический кризис и переворот в Афганистане.
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