Санду выставила условие для личной встречи с Путиным

Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Президент Молдавии выступила за активизацию отношений с Россией

Майя Санду заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным, но для этого, подчеркнула глава Молдавии, нужно выполнить определенное условие. 

После заседания Высшего совета безопасности Санду сказала, что ее визит в Москву состоится сразу, как сторонам удастся достичь прогресса в решении двусторонней повестки. 

"Нужно предпринять конкретные шаги, чтобы добиться этого прогресса. В дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы решать вопросы двусторонней повестки", 

– разъяснила президент республики, добавив, что такого мнения придерживается и Москва, и Кишинев.

В ходе брифинга Санду также отметила, что уже говорила с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком. Стороны обсудили газовый кризис в Молдавии. Другие детали глава республики раскрывать не стала. 

Напомним, что ситуация с газом в Молдавии остается критической. В стране введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 20 ноября. При этом ранее Москва предложила Кишиневу закупать голубое топливо с большой скидкой, которая будет действовать в случае, если республика вернет 700 миллионов долларов долга за предыдущие поставки. 

В Молдавии в этой сумме усомнились и предложили ее пересчитать. С учетом этих обстоятельств уже с 1 декабря страна может остаться без газа. Хотя помощь Кишиневу уже предложил Киев. 

Источник: Sputnik Молдова ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Госдеп призывают срочно заставить Россию открыть небо для иностранных самолётов! Мало разведданных.
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А зачем Путину эта встреча? Что обсуждать то?
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