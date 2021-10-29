Молдавия не может выбрать между российским газом и дружбой с Евросоюзом

Молдавия не может выбрать между российским газом и дружбой с Евросоюзом
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Кишинев просит помощи у европейских стран

Нарастающий европейский энергетический кризис ударил по Молдавии. К зимнему отопительному сезону республика подошла с дефицитом газа и отсутствием контрактов на поставку углеводородов. Если Кишинев не договорится с Москвой о поставках газа, то ему придется обращаться к Евросоюзу за финансовой поддержкой.

Председатель молдавского правительства Наталья Гаврилица в интервью изданию Financial Times так и заявила: республика не хочет выбирать между дешевым голубым топливом и дружескими отношениями с европейскими странами. По сути, переговоры с "Газпромом" продолжаются, но, если стороны не придут к компромиссу, то Кишиневу понадобится порядка 800 миллионов евро, чтобы наладить экспорт от других поставщиков. 

По словам премьер-министра, у Молдавии осталось от четырех до пяти месяцев на решение вопроса с энергоресурсами. Власти республики ждут четкого ответа от Евросоюза, будет ли вообще предоставлена помощь

"Молдавии нужны совсем небольшие объемы", – отметила Гаврилица.

Она также подчеркнула, что Кишинев будет испытывать серьезные социально-экономические проблемы, если его союзники за следующие несколько недель не примут никаких мер. Политик отказалась отвечать на вопрос журналистов, есть ли у Молдавии выгодные предложения по газу от европейских компаний. 

К слову, президент Молдавии Майя Санду уже выступила за активизацию отношений с нашей страной. Политик заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
М
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пусть доят своих покровителей из ес
каклы и вы просите денех у ес и сша
дай миллион,дай миллион...
Гость326262
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А чего там обсуждать то? Долг оплатили, а дальше по предоплате в 100% чтоб не повадно было.
Tehnik74
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Санду заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и <цензура> прилюдно, да и должок вернуть.
Настоящий Одессит
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Грязная выдра ставит условия ВВП. С ума сойти....)
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