"Ответ узурпатору": Латушко представил новую политическую модель для Белоруссии

"Ответ узурпатору": Латушко представил новую политическую модель для Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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По словам лидера НАУ, 55% белорусов относятся к Лукашенко негативно

Оппозиционный политик Павел Латушко представил данные закрытого опроса ВЦИО о ситуации в Белоруссии. Он отметил, что граждане, согласно социологическому исследованию, выступают за увеличение числа политических партий. По мнению бывшего министра культуры РБ и дипломата, мнение респондентов является прямым ответом "узурпатору" Александру Лукашенко, который настаивает на президентской модели управления. 

Латушко подчеркнул, что Белоруссия должна перейти к парламентской или парламентско-президентской республике. По его мнению, белорусы хотят, чтобы основные государственные вопросы решались партиями в законодательном органе власти. При такой модели управления правительство будут формировать те политические силы, которые получат поддержку большинства граждан.

Кроме того, основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" озвучил рейтинг представителей "нелегитимной власти" Белоруссии. По его словам, Лукашенко показал худший результат: 55% респондентов относятся к нему негативно. В то же время, как отметил Латушко, рейтинг демократических сил улучшился в динамике. 

Оппозиционер уверен, что исследование ВЦИОМ имеет важное значение для белорусского общества, потому что в самой республике режим не разрешает проводить социологические исследования. 

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость326309
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латушко наверное был после похмелья хозяева отстегнули вот он бредить
Гость323107
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"Оппозиционный политик" - это даже не смешно. Карманная шавка западных хозяев - так будет точнее.
Гость326053
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"представил данные закрытого опроса ВЦИО" - я тоже умею, хотите данные закрытого опроса? за каждые 10% "правильных" ответов - 50к. руб.
Гость322743
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Ошибочка вышла не 55%, а все 80% если быть точным.
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