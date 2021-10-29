Начальник милиции Каменецкого района подтвердил, что нелегалы переправляются в ЕС с территории РБ

Жители приграничных районов Белоруссии постоянно жалуются на действия мигрантов из азиатских стран. Люди опасаются за свою безопасность, потому что нелегалы "бродят по деревням" и ставят там палатки. Об этом сообщает информационный портал Каменецкого района РБ.

Руководителю местного РОВД Виктору Водчицу даже пришлось выехать в деревню Рясна, которая находится в нескольких километрах от границы с Польшей, чтобы объяснить ситуацию местным жителям и выслушать их жалобы. В ходе приема граждан милиционер сделал несколько неосторожных заявлений, которые косвенно могут доказывать причастность белорусских властей к организации миграционного кризиса.

Сотрудник МВД фактически признал контроль государства над нелегалами. Он попросил белорусов не беспокоиться, потому что все действия выходцев с азиатских стран "находятся под пристальным контролем".

Более того, начальник районного отдела милиции подтвердил, что мигранты находятся на территории Белоруссии временно. По его словам, конечной целью нелегалов являются европейские страны.

"[Мигранты] разбивают палаточные лагеря и ждут возможности продолжить свой путь в Европу" – отметил Водчиц.

Но и этого признания оказалось мало для руководителя РОВД. Милиционер попытался успокоить жителей Каменецкого района и заявил, что выходцев из Азии вернут "в свои страны", если у них не получится ничего.

Отметим, что власти Евросоюза открыто обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса на границах с Литвой и Польшей. Ранее посол ЕС в РБ отметил, что из-за этого против Минска будут введены новые санкции.