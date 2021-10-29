Местные фракционеры сформировали департамент для высчитывания "исторических потерь"

Политические круги Польши вознамерились реанимировать тему о компенсационных выплатах – партия "Право и справедливость" заявила, что сформирует Институт военных потерь, который займется составлением оценки ущерба от Второй мировой войны, чтобы помочь стране с получением репараций.

По информации местных СМИ, институт сосредоточится, главным образом, на экономическом и правовом анализе, а также целом ряде законодательных инициатив по военным потерям и "репарациям".

Как отмечает источник, сформированная парламентская группа по указанной тематике работает в Сейме уже четыре года. В ней председательствует Аркадиуш Муларчик, готовящий отчет об исторических потерях Польши. В стране также действует подотчетный Минкульту "Департамент культурного наследия за рубежом и военных потерь". Для соискателей уже объявлен конкурс на грант – желающие должны разработать тематику "возврата", для работы над которой необходимо подать официальную заявку.

Речь идет об астрономической сумме в 850 миллиардов долларов – выплатить ее, по мнению авторов инициативы, обязаны Германия с Российской Федерацией. Цифра уже была озвучена в Сейме. Однако за прошедшие шесть лет с момента создания этой идеи дело не сдвинулось с мертвой точки – Варшава даже не стала утруждать себя дипломатическими нотами в адрес виновников, к которым относит и Россию.



Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что не собираются закрывать тему о репарациях со стороны ФРГ за ущерб в годы Второй мировой войны – во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что не согласны с утверждением Берлина, напомнившего, что Варшава официально отказалась от компенсаций в 1953 году.