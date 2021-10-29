В Киеве придумали, как получить многомиллионный транш

Украинские власти намерены в ближайшее время увеличить экспорт леса в Европейский союз. Такое заявление сделал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, назвавший указанную продукцию для Европы "интересной".

Специалист пояснил, что местный рынок не привык к такого рода товарам. Однако на текущий отопительный сезон в ЕС бразовался дефицит газа на 70 миллиардов кубов, пишет РИА Новости, ссылаясь на "Голоc.ua" (заблокировано на территории РФ).

Специалист напомнил, что Украина стабильно занимает одно из мест в десятке стран Европы по количеству лесов. Европейский союз же не может не воспользоваться предложением – в текущих условиях Старый Свет готов использовать дрова в качестве энергоносителя.

Спикер не исключает, что в скором времени украинское руководство отменит действующий запрет на массовый вывоз древесины, включая кругляк, несмотря на катастрофическое положение карпатского леса, страдающего от масштабной вырубки. Чаленко объяснил, что Киев готов пойти на такие жертвы взамен на транш в размере 600 млн евро, который украинской администрации пообещала Еврокомиссия.

По последним данным, цена на газ на европейских фьючерсах в период на декабрь за последний рабочий день октября упала практически на 14 процентов – тысяча кубов топлива оценивается стоимостью до 800 долларов. С начала торгов на сессии она была чуть выше 930, однако к послеобеденному времени опустилась вниз на 130 долларов.

Ранее в Раде сообщили, что с начала ноября Российская Федерация прекращает поставки угля для Украины.