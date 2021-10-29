В деле оказался замешан Михаил Саакашвили

Некие лица готовятся осуществить госпереворот в Грузии. Об этом рассказал замначальника контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

По его словам, устроить хаос в Грузии подозреваемые в антигосударственных действиях намерены во время транспортировки Михаила Саакашвили в Глданскую тюрьму №8.

Эта группа людей собирается заблокировать дороги к учреждению, создав неконтролируемую ситуацию. При этом сторонники бывшего президента Грузии намереваются устроить госпереворот при переводе политика в любое место – тюремную больницу или другую тюрьму.

Как пишет "Sputnik.Грузия", Мгеладзе предоставил доказательство заговора – двухчасовую запись из президентской библиотеки в столице Грузии. На этом аудио оппозиционер Бесо Цередиани вместе с другими заговорщиками обсуждает этот план.

В Грузии возбудили уголовное дело о попытке свержения власти в стране. Свидетели ситуации не стали ничего говорить правоохранителям.

При этом премьер Грузии Ираклий Гарибашвили также сообщил, что у сторонников Саакашвили был и другой сценарий. В день парламентских выборов, 2 октября 2021 года, планировалось, что экс-президент выйдет к людям, его задержат, начнется неразбериха, в ходе которой убьют активистов ЕНД (партии Саакашвили), а смерти людей повесят на власти. Впрочем, Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. Сейчас политик держит голодовку. Однако состояние здоровья Саакашвили вызывает тревогу.