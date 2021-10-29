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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал приглашать на мероприятие по случаю Дня Республики, который отмечается ежегодно 29 октября, дипломатических представителей десяти государств, выступивших ранее с критикой в адрес официальной Анкары из-за судебного дела над правозащитником Османом Кавалой.
В президентском дворце турецкой столицы уже прошла поздравительная часть в присутствии высокопоставленных лиц иностранных государств. Однако среди них не было чиновников и дипломатов из Соединенных Штатов, Канады, ФРГ, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, а также еще нескольких западных государств – администрация президента республики не стала присылать им приглашения.
"Эти страны не были представлены на поздравительной церемонии ни на каком уровне. Послов заранее проинформировали о том, что они не будут приглашены на эту программу. Хотя кризис, начавшийся после призыва десяти послов в отношении Кавалы, был разрешен заявлением с напоминанием об исключении вмешательства во внутренние дела стран в соответствии с Венской конвенцией, было заявлено, что таково решение президента в вопросе приглашения послов", – пишет Сumhuriyet.
Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что своим заявлением о высылке десяти послов президент Турции смог добиться от Запада невмешательства во внутренние дела страны. Таким образом, глава государства "немножко попугал" и намекнул странам Европы и Соединенным Штатам, что подобное отношение к Анкаре недопустимо.
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