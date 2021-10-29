Глава Незалежной заявил, что Киев соблюдает все условия Минских соглашений

Применение боевого дрона Bayraktar, купленного у Турции, является не доказательством наступления вооруженных сил Украины, а лишь ответом на действия противника в Донбассе. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе брифинга, который состоялся в Одессе.

Так, глава государства заявил, что Киев вовсе не наступает на позиции ЛДНР, а лишь отвечает "в соответствии с договоренностями о режиме прекращения огня". Украинская армия продолжит свои действия в Донбассе исключительно "в этом формате".

Президент сообщил, что считает боевые беспилотники для украинской армии лишь средством, необходимым в защите государства.

"Когда армия Украины чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. Дальше и будет действовать по такому принципу", – добавил президент.

Несколькими днями ранее Генштаб ВСУ заявил о первом применении "Байрактара" на территории Донбасса. Беспилотник поразил гаубицу противника с помощью управляемой бомбы. Позднее глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, комментируя ситуацию, что действия ВСУ в регионе не являются нарушением Минских соглашений, и полностью соответствуют всем заключенным договоренностям.

Напомним, Минские соглашения запрещают осуществление полетов военной авиации и БПЛА по всей линии соприкосновения в регионе.

Ранее выступление официального Берлина, раскритиковавшего применение БПЛА в Донбассе украинской армией, возмутило посла Незалежной в ФРГ Андрея Мельника – представитель дипломатической миссии заявил, что Германия должна "поставить Москву на место".