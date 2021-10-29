Использование этой проблемы заставит Москву "отказаться от агрессии", считает журналист

Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, может добиться победы над Российской Федерацией, открыв границу для ее молодежи. Подобная тактика в условиях "гибридной войны" станет против Кремля гарантированно выигрышной, считает польский журналист Мариан Пилка.

Обозреватель заявил, что наиболее острой в России остается демографическая проблема – попытки властей воспрепятствовать падению рождаемости пока что не увенчались успехом. Запад же должен воспользоваться этим обстоятельством и открыть двери для россиян, спровоцировав, таким образом, не только отток населения, но и дефицит кадров. Последнее неминуемо создаст угрозу для дальнейшего экономического роста.

"Если Запад откровет двери для иммигрантов из России, то Евросоюз решит проблему с дефицитом рабочих и избавит себя от рисков, связанных с мусульманским наплывом. Приток из РФ не только улучшит ситуацию на рынке труда, но и ослабит для России возможности, в том числе в ее военном потенциале. Иммиграция лишь усугубит демографический кризис", – пишет журналист.

По мнению Пилки, используемые противниками открытых границ для жителей РФ аргументы в виде угроз для проникновения "российских агентов" несущественны – вряд ли виза этому помешает. Напротив, риторика о противостоянии с Западом ослабит доверие россиян к властям.

"Безвиз на посещение Польши для жителей Калининградской области, отмененный правительством, способствовал возрастанию в регионе оппозиционных настроений", – добавил Пилка.

Таким образом, указал обозреватель, главным слабым местом для России остается демография. Использование этой проблемы, убежден он, в считанные годы заставит Москву отказаться "от агрессивных действий" против Запада.