Средство для победы: в Польше назвали самое слабое место у России

Средство для победы: в Польше назвали самое слабое место у России
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Использование этой проблемы заставит Москву "отказаться от агрессии", считает журналист

Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, может добиться победы над Российской Федерацией, открыв границу для ее молодежи. Подобная тактика в условиях "гибридной войны" станет против Кремля гарантированно выигрышной, считает польский журналист Мариан Пилка.

Обозреватель заявил, что наиболее острой в России остается демографическая проблема – попытки властей воспрепятствовать падению рождаемости пока что не увенчались успехом. Запад же должен воспользоваться этим обстоятельством и открыть двери для россиян, спровоцировав, таким образом, не только отток населения, но и дефицит кадров. Последнее неминуемо создаст угрозу для дальнейшего экономического роста.

"Если Запад откровет двери для иммигрантов из России, то Евросоюз решит проблему с дефицитом рабочих и избавит себя от рисков, связанных с мусульманским наплывом. Приток из РФ не только улучшит ситуацию на рынке труда, но и ослабит для России возможности, в том числе в ее военном потенциале. Иммиграция лишь усугубит демографический кризис", – пишет журналист.

По мнению Пилки, используемые противниками открытых границ для жителей РФ аргументы в виде угроз для проникновения "российских агентов" несущественны – вряд ли виза этому помешает. Напротив,  риторика о противостоянии с Западом ослабит доверие россиян к властям.

"Безвиз на посещение Польши для жителей Калининградской области, отмененный правительством, способствовал возрастанию в регионе оппозиционных настроений", – добавил Пилка.

Таким образом, указал обозреватель, главным слабым местом для России остается демография. Использование этой проблемы, убежден он, в считанные годы заставит Москву отказаться "от агрессивных действий" против Запада. 

Источник: wPolitice
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Если они на самом деле применят этот способ и откроют дорогу эмиграции молодежи (интересно какого возраста), а потом решат, что всё трудоспособное население им интересно, то в РФ реально останутся только опогоненные силовики, причем часть из них снимет форму и рванет мыть пресловутые унитазы, отталкивая "хохлов", выдуманных пропагандой.
Гость322118
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Никаких открытие границ Наоборот закрыть крепче на ключ для Российских граждан
Гость325986
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Так вот для чего безвиз дали Хохляндии, решили выманить у них трудоспособное население. А хохлы думали,что это для страны благо. Теперь хотят тем же манером выманить россиян. Вот оно чё,оказывается.
Гость326390
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Бывшего Главу ЦБ Геращенко по прозвищу Геракл спросили,что он думает о Набиуллиной,он ответил-что я могу сказать о человеке,которого два раза выгоняли из Минэкономразвития.Очень много негатива по Силуанову.Точнее его работе.А что Кудрин,был лучше?При нем сотни миллиардов долларов выводили за бугор,якобы для создания заначки,вместо создания дееспособной экономики.
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