Политик заявил, что государственные выплаты слишком малы

Власти должны отменить заморозку пенсионных накоплений, чтобы россияне смогли формировать для себя средства на старость самостоятельно. Такое заявление сделал лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский.

Инициатива о заморозке пенсионных накоплений, добавил политик, носит антинародный характер. Вместо этого Кремлю необходимо ввести прежние условия, однако с существенным отличием.

Так, глава либерал-демократов предложил принять следующую инициативу: ввести два вида пенсий – социальную, которая выплачивается государством, и добровольную, которую гражданин Российской Федерации будет копить на самостоятельной основе.

"Пошел на работу, открыл счет в Пенсионном фонде и сам решает, сколько денег туда перебросить каждый месяц", – говорится в заявлении Жириновского, опубликованного на странице партии ЛДПР в "Телеграм".

Политик указал, что в Российской Федерации до определенного времени отчисления в накопительную часть заморозили, и теперь населению приходится мириться с мизерными страховыми выплатами. Поэтому россиянам нужно дать возможность накопить на пенсию самостоятельно – тогда, рассудил парламентарий, она станет большой.

В ЛДПР также заявили, что накопительная пенсия является давней мировой практикой. В РФ ее размер составляет 6% от страховых взносов, однако накопление временно заморожено с 2014 года.

Ранее лидер либерал-демократов предрек упразднение Пенсионного фонда, выразив уверенность, что цифровизация заставит государство отказаться от многих социальных и политических институтов.