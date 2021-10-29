В МИД отреагировали на ситуацию с пленными россиянами в Донбассе

В МИД отреагировали на ситуацию с пленными россиянами в Донбассе
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ведомство призвало партнеров по "нормандскому саммиту" побудить Киев прекратить агрессию

Российская Федерация примет все возможные меры для того, чтобы защитить права своих граждан, включая тех, кто проживает на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделали 29 октября в пресс-службе министерства иностранных дел, отреагировав таким образом на новость об удержании пленных россиян, которые проживают в селе Старомарьевка.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в захваченном украинской армией селе находятся 37 граждан РФ, которых ВСУ, заявили в МИД, удерживает в плену. Министерство следит за текущей обстановкой в Донбассе и призывает всех партнеров по "нормандскому саммиту" вместе с ОБСЕ побудить политическое руководство Украины прекратить насильственные действия в отношении местного населения.

Как указали в ведомстве, в Старомарьевке в настоящее время наблюдается сложная ситуация – периодически туда наведываются украинские военнослужащие с целью проведения "фильтрационных мероприятий".

Как указали в МИД, ВСУ запретили местным жителям покидать свои дома для проверки паспортного режима. Наиболее жесткие действия проводятся с начала этой недели в отношении жителей с паспортами Российской Федерации и Донецкой Народной республики – документы у них изымались, а самих владельцев паспортов наказывали, применяя насилие.

По сообщениям МИД, действия украинской стороны в населенном пункте привели к вооруженной эскалации – эту тему обсудили в ходе заседания ТКГ, состоявшегося два дня назад. К счастью, обошлось без жертв.

К настоящему моменту, отмечает источник, обстановка в некоторой степени разряжена – у въезда в Старомарьевку находятся представители Красного креста, которые помогают местным с продуктами. Недалеко находятся и представители ОБСЕ, которые наблюдают за ситуацией, в том числе с помощью беспилотников.

Напомним, о захвате Старомарьевки стало известно 26 октября.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость326448
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Лечиться хохлам надо.Хохлы наверное опять захотели в котел попасть.
Гость326446
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Мне с сети новый анекдот попался:
Звонит бандеровец своему другу во Львов:
"Слава Украине!, уже в Донецке. Сейчас начинаем чистить город от сепаров."
отвечают из Львова: "Героем Слава!. А Путин же очередную красную линию там начертил, как так?"
- Так мы и по этим линиям и <цензура>. Как начертит, мы туда и двигаем. Спасибо ему.
Сейчас он красную линию Белгород - Ростов начертил. Готовимся туда двигать. Так постепенно и до Москвы дойдем. Слава Украине!
- Героям Слава!
Гость326420
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Вы пробовали говорить со свиньями? Это бесполезно, скоты - это навсегда. Их надо просто резать.
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