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Российская Федерация примет все возможные меры для того, чтобы защитить права своих граждан, включая тех, кто проживает на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделали 29 октября в пресс-службе министерства иностранных дел, отреагировав таким образом на новость об удержании пленных россиян, которые проживают в селе Старомарьевка.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в захваченном украинской армией селе находятся 37 граждан РФ, которых ВСУ, заявили в МИД, удерживает в плену. Министерство следит за текущей обстановкой в Донбассе и призывает всех партнеров по "нормандскому саммиту" вместе с ОБСЕ побудить политическое руководство Украины прекратить насильственные действия в отношении местного населения.
Как указали в ведомстве, в Старомарьевке в настоящее время наблюдается сложная ситуация – периодически туда наведываются украинские военнослужащие с целью проведения "фильтрационных мероприятий".
Как указали в МИД, ВСУ запретили местным жителям покидать свои дома для проверки паспортного режима. Наиболее жесткие действия проводятся с начала этой недели в отношении жителей с паспортами Российской Федерации и Донецкой Народной республики – документы у них изымались, а самих владельцев паспортов наказывали, применяя насилие.
По сообщениям МИД, действия украинской стороны в населенном пункте привели к вооруженной эскалации – эту тему обсудили в ходе заседания ТКГ, состоявшегося два дня назад. К счастью, обошлось без жертв.
К настоящему моменту, отмечает источник, обстановка в некоторой степени разряжена – у въезда в Старомарьевку находятся представители Красного креста, которые помогают местным с продуктами. Недалеко находятся и представители ОБСЕ, которые наблюдают за ситуацией, в том числе с помощью беспилотников.
Напомним, о захвате Старомарьевки стало известно 26 октября.
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Звонит бандеровец своему другу во Львов:
"Слава Украине!, уже в Донецке. Сейчас начинаем чистить город от сепаров."
отвечают из Львова: "Героем Слава!. А Путин же очередную красную линию там начертил, как так?"
- Так мы и по этим линиям и <цензура>. Как начертит, мы туда и двигаем. Спасибо ему.
Сейчас он красную линию Белгород - Ростов начертил. Готовимся туда двигать. Так постепенно и до Москвы дойдем. Слава Украине!
- Героям Слава!