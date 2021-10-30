У политика весьма странное представление об отказе от питания

Одиозный грузино-украинский политик Михаил Саакашвили продолжает привлекать к себе внимание общественности. Сейчас он заключен под стражу в родном грузинском государстве. Бывший президент посчитал, что его несправедливо лишили свободы и в знак протеста объявил голодовку. Однако, по некоторым данным, с дефицитом калорий он так и не столкнулся, потому что ежедневно выпивает огромное количество лимонада.

Такой сокрушительной для экс-главнокомандующего Грузии информацией поделился глава местной партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Политик отметил, что заключенному под стражу государственному деятелю сложно будет испытать настоящий голод, учитывая, что каждый день в его организм поступает целых 3 литра сладкой газировки.

Кобахидзе убежден, что рассказы про отказ от питания являются фикцией, на самом деле Саакашвили не готов на такие жертвы. Максимум, он немного похудеет на лимонадной диете. Грузинский политик заявил, что все "товарищи" Михаила Николозовича по тюрьме смеются над его голодовкой на лимонаде.

Тем временем Саакашвили готовится к новой провокации. По словам Кобахидзе, в ближайшее время он хочет устроить спектакль с потерей сознания из-за мнимого истощения, чтобы сыграть на эмоциях своих сторонников, пишет РИА "Новости".

В свою очередь, защитники скандального политика заявляют, что у него большие проблемы со здоровьем и настаивают на его переводе в современную клинику. Уже несколько раз Саакашвили требовал спасать его с помощью реанимации.