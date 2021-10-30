Киевский эксперт указал на прокол Зеленского с атакой турецкими беспилотниками

Киевский эксперт указал на прокол Зеленского с атакой турецкими беспилотниками
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Незалежной перехитрил сам себя

Украинский лидер Владимир Зеленский всем своим естеством ощущает, что почва уходит у него из под ног. Рейтинги главнокомандующего оставляют желать лучшего. Чтобы как-то поправить ситуацию, президент решил устроить провокацию в Донбассе, однако и с этой спецоперацией он оплошал.

Детальный разбор ситуации предоставил известный киевский политический эксперт Михаил Погребинский. Политолог убежден, что захват Старомарьевки, который сопровождался атакой турецких Байрактаров, был заранее продуман и согласован с главнокомандующим. Зеленскому понадобилась маленькая война в Донбассе, чтобы повысить свой политический вес.

Погребинский объяснил, что сейчас положение главы государства хуже некуда. Буйство COVID-19, скорый запуск российской газовой магистрали "Северный поток – 2", а также угроза замерзнуть в зимний период – все это создает вокруг его команды атмосферу поражения.

Зеленский решил устроить провокацию в Донбассе, чтобы получить жесткий ответ от российской стороны и использовать его против Кремля. Однако Москва и Донбасс мудро промолчали, и задумка хитроумного украинца не удалась. А вот на Западе весьма негативно отреагировали на выходку президента. В итоге Зеленский огреб по полной от европейских партнеров и не получил никакой выгоды от воинственной спецоперации.

Кстати, даже украинские вояки недовольны инцидентом со Старомарьевкой. Они записали целое видеопослание президенту, заявив, что не хотят платить за его "понты" своими жизнями.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость 356190
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Гость 356190
Зеленский решил устроить провокацию в Донбассе, чтобы получить жесткий ответ от российской стороны и использовать его против Кремля. Однако Москва и Донбасс мудро промолчали, и задумка хитроумного украинца не удалась. А вот на Западе весьма негативно отреагировали на выходку президента. В итоге Зеленский огреб по полной от европейских партнеров и не получил никакой выгоды от воинственной спецоперации.
не решил а нашептали, яшки- трусишки . Кроме того что потерял бойца и поцарапал ДНР-овскую пушку ничего не добился..
Гость323984
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Гость 356190
Зеленский решил устроить провокацию в Донбассе, чтобы получить жесткий ответ от российской стороны и использовать его против Кремля. Однако Москва и Донбасс мудро промолчали, и задумка хитроумного украинца не удалась. А вот на Западе весьма негативно отреагировали на выходку президента. В итоге Зеленский огреб по полной от европейских партнеров и не получил никакой выгоды от воинственной спецоперации.
Зачем дублировать написанный текст ?
Гость 356190
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Зеленский решил устроить провокацию в Донбассе, чтобы получить жесткий ответ от российской стороны и использовать его против Кремля. Однако Москва и Донбасс мудро промолчали, и задумка хитроумного украинца не удалась. А вот на Западе весьма негативно отреагировали на выходку президента. В итоге Зеленский огреб по полной от европейских партнеров и не получил никакой выгоды от воинственной спецоперации.
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