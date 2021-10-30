"Под маской заботы": Запад уличили в попытке обмануть Украину

"Под маской заботы": Запад уличили в попытке обмануть Украину
Фото: www.pixabay.com
продолжениеУкраинцы передумали возобновлять импорт электроэнергии из России
Зарубежные политики используют Незалежную в своих интересах

За последние годы западные государственные деятели глубоко интегрировались в украинские властные структуры. Фактически страна стала марионеткой в руках третьих сил. Сейчас там активно продвигается переход на "зеленую" энергетику. По мнению главы российского Совбеза Николая Патрушева, украинцам дорого может обойтись такая лукавая помощь зарубежных товарищей.

Высокопоставленный госслужащий отметил, что страны Запада не жалеют денег на внедрение "зеленых" технологий на украинской территории. Незалежных убеждают, что их государство прекрасно может существовать на энергии солнца и ветра. Однако главная цель западных политиков – заставить Украину отказаться от российского газа.

Засаженная ветряками и солнечными батареями Незалежная может оказаться абсолютно беспомощной, если в стране ударят сильные морозы. Впрочем, Евросоюз уже заявил, что в таком случае придет на выручку украинцам и направит на обогрев страны голубое топливо из Словакии. Патрушев подчеркнул, что речь идет о том же российском газе, который незалежным продадут втридорога.

"Под маской заботы об окружающей среде Запад заставляет Киев отказываться от дешевого российского газа", – объявил чиновник в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда".

К слову, недавно поставки электрической энергии из России на Украину назвали "торговлей на крови". Некоторые незалежные эксперты выступают резко против возобновления импорта ресурсов из России и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость325347
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Да отказ от газа и прочих более выгодных взаимоотношений с РФ нужен только для того чтобы полностью уничтожить промышленность так, чтобы она в принципе больше не поднялась. Останется только ограрный сектор, от которого обычным хохлам тоже ничего скоро не останется. Всем будут управлять внешние игроки и большая часть будет идти на экспорт. Будут оставлять деньги только на покупку Европейских товаров и не более того. А хохлы продолжают за этой морковкой идти в пропасть
Гость325077
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Да сколько Украина обманывала запад значит ей можно.Доила не по детски.
Гость 356190
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трусишкам нужен кто то, кто будет пакостить русским, что бы те мешали им на востоке бурить скважины , и не составляли конкуренции на газовом рынке.До простых людей ,яшкам нет никакого дела.
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