В США возмутились предательством НАТО Германией ради России

В США возмутились предательством НАТО Германией ради России
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Американцев пугает сближение Берлина с Москвой

В США переживают о том, что Германия разворачивается в сторону России, отказываясь от тесного контакта с НАТО. О своей тревоге рассказал обозреватель Washington Examiner Том Роган. 

По словам журналиста, Берлин становится лишь номинальным членом Альянса, тем самым предавая его цели и принципы. Например, пишет Роган, Германия так и не повысила расходы на оборону до установленных для всех натовцев два процента своего ВВП, несмотря на все обещания. Более того, немцы – в пятерке тех членов Североатлантического, кто на закупку нового оружия тратит менее двадцати процентов оборонного бюджета страны. А это уже противоречит целям НАТО.  

Далее утверждает Роган, Москва получила некое одобрение Берлина на какие-то действия в Донбассе. На какие – не уточняет. И с "Северным потоком – 2" Германия нам подсобила, а заодно обеспечила себе бесперебойные поставки голубого топлива. Также журналист уверен, что Берлин потакает намерению Москвы оставить Киев один на один с холодом зимой. Обозреватель при этом почему-то не приводит ни одного заявления России, чтобы показать своему читателю точку зрения второй стороны. А ведь в Москве не раз аргументированно говорили о том, что Россия участницей конфликта в Донбассе не является, и регулярно заявляют о том, что готовы к переговорам с Киевом по поставкам газа. 

Роган также беспокоится, что предполагаемый новый канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит курс Ангелы Меркель в отношении дружбы с Россией. 

Источник: Washington Examiner
Полина ИВАНОВА
Гость325077
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Действительно Америка до такой степени потеряла стыд что требует в угоду ее замерзнуть на смерть зимой.Это что по человечески.....На черта Европе НАТО на нее ни кто нападать не будет ни когда.Этот бред придумала Америка для своих целей.Россия самый благонадежный партнер в мире и бояться им не чего...
Гость322621
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Не все в Гейропе готовы отстрелить себе яйца в угоду америкосам подобно хохлам.
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